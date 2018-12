Japon: un ours vivant chez un particulier tue un homme

Un ours mesurant 1,3 mètre de haut et pesant 50 kg vivant chez un particulier au Japon comme animal de compagnie a attaqué et tué un homme qui a été retrouvé dans sa cage, a indiqué la police lundi.

Les voisins ont entendu dimanche matin crier à l'aide la victime, Soichiro Mori, 56 ans, dans une maison de la préfecture d'Ibaraki, au nord-est de Tokyo, a expliqué à l'AFP un porte-parole des forces de l'ordre.

Blessé, l'homme a été immédiatement transporté à l'hôpital mais n'a pu être sauvé.

Il s'agissait du gardien de l'ours, selon la chaîne de télévision publique NHK. Il avait été recruté par le propriétaire de la bête, un septuagénaire qui avait un permis officiel l'autorisant à garder chez lui cet ours noir d'Asie âgé de 15 ans.