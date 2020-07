Jean-Baptiste Lemoyne, pompier sur un secteur du tourisme ravagé par la crise

Peu connu du grand public, Jean-Baptiste Lemoyne, 42 ans, nommé dimanche secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, s'est révélé ces derniers mois un efficace médiateur entre le gouvernement et les professionnels du tourisme.

M. Lemoyne, alors secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a joué les pompiers sur l'un des secteurs les plus sinistrés par la crise sanitaire.

Il avait été le seul parlementaire LR à avoir soutenu ouvertement Emmanuel Macron avant le premier tour de la présidentielle.

Depuis mars, il s'est employé à relayer les préoccupations des professionnels du tourisme, conviés à un comité de filière hebdomadaire, et a organisé le rapatriement de 190.000 touristes français bloqués à l'étranger par la pandémie de Covid-19.

Apprécié pour son "humeur égale", son côté "accessible, sans prétention", il est aussi vu comme un "faux gentil" capable "de mettre les points sur les I quand c'est nécessaire", selon des professionnels.

En couple avec la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques Frédérique Espagnac, il affirme en décembre à Paris Match être "tombé deux fois amoureux" et faire des "allers-retours Paris-Biarritz presque aussi facilement que si je prenais le métro !".

Rêvant de s'ancrer au Pays basque, il intègre la liste du maire MoDem de Biarritz, Michel Veunac pour les élections municipales. Las, il se retrouve en concurrence avec le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume: fin janvier, tous deux jettent l'éponge sur ordre d'Emmanuel Macron.

"J'ai fait l'effort de ne pas me présenter" à la demande du président, dira-t-il sans masquer sa déception, pour résoudre une "situation absurde".

Engagé dès l'âge de 19 ans au Parti républicain, qui deviendra Démocratie libérale, il est recruté, à 25 ans, dans l'équipe ministérielle de Jean-François Copé.

Elu en 2014 au Sénat dont il est l'un des benjamins, il s'apparente au groupe UMP.

En macronie, il dit avoir trouvé "des convergences sur les questions économiques, sociales, et même régaliennes, avec le centre droit auquel il dit appertenir et n'avoir "pas le sentiment d'avoir trahi quoi que ce soit". "Aux primaires de la droite, j'ai soutenu Alain Juppé en pensant qu'il fallait un président fédérateur". "Et François Fillon, ce n'était plus possible" après les affaires.

Jean-Baptiste Lemoyne a deux enfants.