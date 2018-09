Jean-Marie Le Pen en "observation" à l’hôpital encore quelques jours

Jean-Marie Le Pen, 90 ans, hospitalisé depuis mardi soir près de Paris, le restera "au-delà du week-end probablement" pour "observation", a indiqué son entourage mercredi soir.

"Les nouvelles de la santé du président sont bonnes ce soir. On ne parle plus de récidive de l'attaque bactérienne d'il y a quelques mois, il a besoin de repos et son moral est excellent", a écrit sur Facebook son conseiller Lorrain de Saint Affrique.

Interrogé par l’AFP, M. de Saint Affrique a précisé que le cofondateur du mouvement d'extrême droite Front national, rebaptisé en juin dernier Rassemblement national, resterait encore "quelques jours en observation, au delà du week-end probablement".

M. Le Pen, qui a présidé le FN pendant près de 40 ans, avait déjà été hospitalisé une dizaine de jours en juin, pour une "complication pulmonaire dangereuse" d'origine bactérienne, après une première hospitalisation pour une grippe contractée début avril. Il avait fêté ses 90 ans à l'hôpital le 20 juin.

Sa fille, Marine Le Pen, qui lui a succédé en 2011, lui avait rendu visite alors que le père et la fille sont politiquement brouillés. Marine Le Pen avait exclu son père du FN en 2015 pour ses propos polémiques sur les chambres à gaz.