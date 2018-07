Jean-Marie Le Pen n'exclut pas une candidature aux européennes de 2019

Jean-Marie Le Pen, qui vient de fêter ses 90 ans, n'exclut pas une nouvelle candidature aux élections européennes de 2019, dans une interview au Parisien de vendredi.

Interrogé sur un éventuel rapprochement avec le Rassemblement national présidé par sa fille Marine, l'ancien président du Front national regrette l'abandon de la traditionnelle manifestation du FN le 1er mai "en l'honneur de Jeanne d'Arc".

"On pourrait très bien refaire un rassemblement commun l'année prochaine", déclare-t-il : "Ce serait une démonstration publique et dynamique pour les élections futures, notamment les européennes où les thèmes que nous portons seront au coeur de cette campagne. Je parle bien sûr de l'immigration".

A propos d'une éventuelle candidature personnelle aux européennes de 2019, Jean-Marie Le Pen répond : "Je ne m'en sens pas incapable du tout. Je marche peut-être moins bien avec mes jambes, mais pas avec ma tête. On verra quand la question se posera".

En février, il avait pourtant écarté toute nouvelle candidature, tout en ajoutant que "les circonstances pouvaient conduire à des décisions inopinées".

Exclu du FN - devenu Rassemblement national - par sa fille, Jean-Marie Le Pen a rejoint en avril le parti européen néofasciste Alliance pour la paix et la liberté, qui compte notamment dans ses rangs le parti néonazi allemand NPD et le petit parti néofasciste italien Forza Nuova. Les élus de ce parti siègent au Parlement européen comme non inscrits.

En dépit de leurs différends politiques, Jean-Marie Le Pen avait réuni toute sa famille, dont sa fille Marine, à la soirée organisée fin juin pour son 90e anniversaire, au sortir de quelques jours d'hospitalisation.