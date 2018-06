Jean-Pierre Rosenczveig : "avant l'enfant dangereux, il y a l'enfant en danger."

Jean-Pierre Rosenczveig est un magistrat. Spécialisé dans le droit de l'enfance, il a été juge des enfants de 1974 à 1981 au tribunal de Versailles. Puis, de 1981 à 1984, il fut conseiller technique au cabinet du secrétariat d'État chargé de la Famille. Lorsqu'il quitte le gouvernement, il fonde l'Institut de l'enfance et de la famille, qu'il dirige jusqu'en 1992.



Après avoir laissé son poste de directeur de l'Institut qu'il avait créé, il retourne dans le domaine du droit au poste de vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, et à ce titre président du tribunal pour enfants. Il y restera jusqu'en 2014, date de sa retraite.



Très impliqué sur les questions du droit de l'enfance, il a écrit de nombreux ouvrages sur ce thème et il tient un blog sur le site du quotidien Le Monde. Blog qui compte plus de 600 billets sur les réformes touchant aux droits des enfants comme l'interdiction de la fessée ou l'âge minimum requis de consentement pour une relation sexuelle avec un adulte.