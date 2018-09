JEM 2018: la France placée au Complet après la 1re journée de dressage

L'équipe de France de concours complet occupe la 4e place provisoire de l'épreuve par équipes des Jeux équestres mondiaux 2018 après la première journée du dressage, jeudi.

Après les passages de Donatien Schauly et de Maxime Livio, les cavaliers français totalisent 59,4 points et sont devancés par la Belgique (32,6 pts, avec un seul cavalier), l'Allemagne (59,9 pts) et l'Australie (58,4 pts).

Shauly et Livio occupent respectivement les 5e et 9e places du classement individuel dominé par l'Allemande Julia Krajewski (19,9 pts).

La partie dressage, la première du tryptique dressage/cross/saut d'obstacles, se termine vendredi avec les passages de Thibaut Valette et de Sidney Dufresne, tandis que le leader de l'équipe tricolore et vice-champion olympique 2016 en individuel, Astier Nicolas, s'aligne uniquement sur l'épreuve individuelle.

Les Français sont champions olympiques en titre de la discipline. Ils peuvent décrocher leur qualification pour les JO-2020 de Tokyo en terminant à l'une des six premières places des JEM 2018.

Classement provisoire de l'épreuve par équipes de concours complet (après la première des deux journées de dressage):

1. Belgique 32,6 points

2. Allemagne 59,9

3. Australie 58,4

4. France 59,4

5. Grande-Bretagne 60,2

...