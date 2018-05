JÃ©rusalem : inauguration de la nouvelle ambassade des Etats-Unis

Jérusalem est en liesse, pour un évènement historique, 70 ans jour pour jour après la création d'Israël.



Dans les rues de Jérusalem-Ouest, de nombreux sympathisants sont descendus manifester leur joie dans une athmosphère de fête. Partout, la bannière étoilée était fièrement arborée aux côtés du drapeau israélien. L'inauguration de la nouvelle ambassade monopolise toute l'attention, au plus grand bonheur du Premier ministre, Benjamin Netanyahu : " La décision du président Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem affirme une grande et simple vérité - Jérusalem a été la capitale du peuple juif au cours des 3 000 dernières années ; elle a été la capitale de notre État au cours des 70 dernières années ; elle restera notre capitale pour toujours "



Pour l'occasion, de nombreux officiels américains, dont Ivanka Trump et son mari Jared Kushner, conseiller du président, sont présents. Le déplacement de l'ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem était une promesse de campagne de Donald Trump. Pour autant, le déménagement devrait être plus symbolique que réellement pratique. L'immeuble, anciennement dédié aux services consulaires, servirait uniquement à la prise de rendez-vous par l'ambassadeur américain, la majorité des services et des diplomates restant à l'ambassade de Tel Aviv.



L'inauguration de la nouvelle ambassade intervient dans une période de tension accrue dans le monde arabe. De nombreuses manifestations sont prévues dans la journée pour protester contre la décision américaine.



A Gaza, les manifestants se sont regroupés lundi près de la barrière frontalière dans une nouvelle journée de mobilisation. Vendredi dernier, un homme avait été tué par des tirs de l'armée israélienne. Depuis le début du mouvement de contestation, près de 53 personnes ont perdu la vie. Des violences qui font resurgir la crainte d'un nouveau conflit ouvert dans l'enclave, sous blocus israélien depuis près de 10 ans.