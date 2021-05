Jérusalem : quels sont les enjeux autour de l'esplanade des Mosquées ?

L'esplanade des Mosquées, Mont du Temple pour les juifs et le théâtre, depuis vendredi 7 mai, de nombreux accrochages entre policiers israéliens et Palestiniens. Ces violences ont fait plusieurs centaines de blessés. C'est un lieu ultra-sensible situé dans la Vieille ville de Jérusalem.

Il s'agit du troisième lieu saint de l'islam et aussi et surtout le site le plus sacré du judaïsme. L'esplanade est une poudrière où le moindre incident peut dégénérer.