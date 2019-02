Jeux de la Francophonie: l'OIF analysera "les options possibles" mi-février

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé jeudi qu'elle se réunirait mi-février pour analyser "les conséquences" du retrait de la province canadienne du Nouveau-Brunswick de l'organisation des Jeux de la Francophonie de 2021 et étudier "les options possibles".

L'OIF "a été informée du désengagement" du Nouveau-Brunswick de l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie en 2021, indique l'organisation dans un communiqué, après l'annonce, mercredi par le nouveau gouvernement conservateur du Nouveau-Brunswick (est du Canada) de son retrait.

La province, la seule bilingue du Canada, regroupe un tiers environ de francophones, des descendants des habitants d'Acadie, première colonie française au Canada, créée en 1604.

Le Nouveau-Brunswick a invoqué l'explosion du coût financier des Jeux, qui a été multiplié par près de neuf, de 15 millions de dollars canadiens (10 M EUR) en 2016 à 130 millions de dollars, avant d'être ramené in extremis à 62 millions de dollars en 2019 par le comité organisateur.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait demandé en vain une aide supplémentaire du gouvernement fédéral canadien, qui avait déjà promis de financer les Jeux à hauteur de ce que la province débourse.

Le coût des Jeux est de plus en plus souvent pointé du doigt, les critiques doutant de plus de la visibilité d'un tel événement.

"Bien que nous regrettions cette décision, nous sommes confiants dans le fait que la tenue de cet événement valorisant la vitalité et la créativité de l'ensemble de la jeunesse francophone, aura bel et bien lieu en 2021", assure l'OIF, dont le siège se situe à Paris.

"Les conséquences de cette décision ainsi que les différentes options possibles seront examinées les 14 et 15 février", ajoute l'Organisation.

L'OIF, qui regroupe 88 États et gouvernements, sélectionne le lieu d'accueil des Jeux. En 2016 lors du choix du Nouveau-Brunswick, deux autres candidats s'étaient présentés: la Guadeloupe, collectivité française, et la ville de Sherbrooke, au Québec.

La compétition quadriennale combine des épreuves sportives et des concours culturels, ouverts aux 18-35 ans afin de promouvoir les talents de la jeunesse francophone.

Les VIIIès Jeux de la Francophonie, tenus en Côte d'Ivoire en 2017, avaient réuni pendant dix jours près de 3.500 participants dont 2.500 jeunes athlètes et artistes de 53 Etats et gouvernements de la Francophonie.