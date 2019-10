Jeux vidéo en streaming: le prix de l'abonnement à PlayStation Now divisé par deux

Sony a divisé par deux le prix de son abonnement à PlayStation Now, son service de jeux vidéo en ligne, à quelques semaines de la sortie par Google de Stadia, un service concurrent.

L'abonnement mensuel à la plateforme de Sony coûtera désormais 10 dollars par mois aux Etats-Unis (près de 10 euros en Europe), un prix équivalent à celui de certains abonnements "pro" à Stadia.

Le groupe japonais a aussi ajouté de nouveaux titres à sa bibliothèque de 700 jeux, accessibles sur ses consoles ou sur ordinateur (via un logiciel de Windows).

Sony tente ainsi de se renforcer à l'avènement de la bataille du jeu vidéo dans le "cloud" (informatique à distance).

Google a pris une longueur d'avance avec sa plateforme Stadia, qui permettra à partir de novembre de jouer en streaming depuis n'importe quel appareil relié à internet, sur le modèle à succès de Netflix dans la vidéo.

Microsoft et Sony ont annoncé au printemps leur alliance dans le streaming pour mieux combattre Google, qui est par ailleurs un géant du "cloud", comme Microsoft et Amazon.

"Nous avons accumulé beaucoup de connaissances dans le jeu en streaming depuis le lancement de PlayStation Now en 2014", déclare Jim Ryan, chef de Sony Interactive Entertainment, dans un communiqué publié mardi.

"Avec nos 25 ans d'expérience dans l'industrie des jeux et les partenariats solides conclus avec des éditeurs, nous sommes bien placés pour donner le ton et continuer à innover dans ce secteur au fur et à mesure qu'il évolue", a-t-il ajouté.

Les nouveaux titres ajoutés au catalogue de Sony comprennent notamment "God of War" et "Grand Theft Auto V".

L'éditeur français Ubisoft, futur partenaire de Stadia, a aussi lancé en septembre sa propre plateforme sur abonnement, Uplay+, aux Etats-Unis et en Europe, qui permet de jouer aux titres de son catalogue sur des ordinateurs sous Windows.