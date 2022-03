Jeux vidéo: Netflix veut acheter le studio finlandais Next Games

Netflix a annoncé mercredi qu'il comptait acquérir le studio finlandais de jeux vidéo Next Games, un projet qui confirme l'ambition du géant américain du streaming d'étendre ses activités dans l'industrie vidéoludique.

Le montant de la transaction, financée en espèces par le rachat des actions de Next Games, est estimé à environ 65 millions d'euros, a indiqué Netflix.

Fondé en 2013, Next Games développe des jeux mobiles issus de l'univers des séries à succès "The Walking Dead" et "Stranger Things", toutes deux diffusées sur Netflix.

Selon son patron, Teemu Huuhtanen, l'objectif du studio finlandais est de "devenir un partenaire de choix pour l'industrie mondiale du divertissement en se basant sur les franchises les plus populaires de la planète".

L'action de Next Games, cotée à la Bourse d'Helsinki, s'envolait de près de 120% après l'annonce de Netflix mercredi.

Concurrencé par d'autres plateformes de streaming, comme Disney + ou HBO Max, Netflix cherche à se diversifier, notamment en se renforçant dans le secteur très lucratif des jeux vidéos.

Le groupe californien avait annoncé en septembre dernier l'acquisition de son premier studio de jeux vidéos, Night School Studio, qui s'est fait connaître en créant le thriller surnaturel "Oxenfree"

En novembre, Netflix a lancé plusieurs jeux mobiles que les abonnés peuvent télécharger gratuitement depuis leur appareil équipé du système d'exploitation iOS ou Android.