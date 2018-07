"Jihad médiatique": début du procès de Farouk Ben Abbes, figure de l'islamisme radical

Le procès d'une figure de l'islam radical, Farouk Ben Abbes, et de trois autres prévenus, jugés pour avoir administré le site jihadiste de référence Ansar al-Haqq à la fin des années 2000 et l'avoir utilisé pour inciter au jihad, a débuté mercredi à Paris.

Petit homme porteur d'une fine barbe, Farouk Ben Abbes, Belgo-Tunisien de 32 ans, comparaît libre devant le tribunal correctionnel. Tout comme deux de ses coprévenus, âgés de 32 et 35 ans. Le quatrième est en Syrie.

Les avocats de Farouk Ben Abbes, William Bourdon et Vincent Brengarth, ont soulevé en début d'audience une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), considérant que les faits reprochés à leur client ne correspondent pas à la définition stricte du délit d'association de malfaiteurs à visée terroriste pour lequel les prévenus sont jugés.

Farouk Ben Abbes conteste avoir recruté pour le jihad par ses publications sur Ansar Al-Haqq - "Les partisans de la vérité" - et affirme n'avoir fait qu'y diffuser des informations.

Le procureur s'est opposé à la transmission de cette QPC à la Cour de cassation. Le tribunal s'est retiré pour délibérer.

Présenté comme une figure de la mouvance islamiste radicale, Farouk Ben Abbes, dont le nom apparaît dans plusieurs dossiers antiterroristes, comparaît pour la première fois dans une affaire de ce type.

Les quatre hommes doivent être jugés jusqu'à vendredi pour des faits bien antérieurs au début de la guerre en Syrie et à la vague d'attentats ayant frappé la France.

Ils sont accusés d'avoir "endoctriné", "incité", voire "recruté" pour le combat armé entre 2006 et 2010, via diverses publications sur Ansar Al-Haqq, qui "soutenait ouvertement les combattants jihadistes et les organisations terroristes", dans un "jihad médiatique" prôné notamment par Al-Qaïda.

Le prévenu parti en Syrie en 2015, Léonard Lopez, serait actuellement aux mains des Kurdes syriens. Assurant qu'il "souhaite rentrer" et "être acteur de son procès", son ancien avocat avait demandé en vain le renvoi de son procès.

Décrit par les juges comme le "site francophone jihadiste de référence", le forum créé en 2006 est désormais fermé.