JO-2016: Kip Keino et six dirigeants kényans inculpés pour corruption

Sept dirigeants sportifs kényans, dont l'ancien ministre des Sports Hassan Wario et le légendaire athlète Kip Keino, ont été inculpés lundi pour corruption et détournement de fonds lors des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro.

Quatre d'entre eux se sont présentés lundi devant le tribunal de Nairobi qui les a inculpés. Trois étaient absents, dont Hassan Wario, actuel ambassadeur du Kenya en Autriche, et Kipchoge Keino, double champion olympique de demi-fond (1.500m en 1968 et 3.000m steeple en 1972) et ex-président du Comité olympique kényan.

Le juge Douglas Ogoti a prévenu qu'il lancerait des mandats d'arrêt à destination des trois absents s'ils ne se présentaient pas d'eux-mêmes devant la justice avant jeudi. Les accusés présents ont plaidé non coupables et ont été libérés sous caution.

Les sept dirigeants doivent répondre d'accusations d'abus de pouvoir et de non-respect des lois sur la gestion des fonds publics, en lien avec le détournement de plus de 500.000 dollars lors des JO-2016.

La corruption est fréquente au Kenya où des millions de dollars d'argent public sont détournés chaque année.

Aux JO-2016, des tenues d'athlètes kényans avaient également été volées par des officiels.