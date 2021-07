JO-2020: battue sur 200 et 400 m, Ledecky se console sur 1.500 m

L'Américaine Katie Ledecky, déjà quintuple championne olympique, a surmonté mercredi matin ses déceptions sur 200 et 400 m pour s'adjuger le premier titre du 1.500 m féminin, qui fait son apparition aux Jeux.

Archi-favorite, avec les dix meilleurs chronos de l'histoire sur cette distance, la nageuse a fait toute la course en tête pour s'imposer (15:37.34) devant sa compatriote Erica Sullivan (15:41.41) et l'Allemande Sarah Kohler (15:42.91).

La reine des JO-2016 de Rio, qui vient de perdre coup sur coup ses deux premières finales olympiques avec le 400 m lundi (2e) puis le 200 m mercredi (5e) a levé le poing, émue comme rarement, avant de féliciter Sullivan.

Avant de s'envoler vers Tokyo, elle s'était réjouie de l'entrée du 1.500 m dames au menu des JO, espérant "rendre fière" sa compatriote Janet Evans, 49 ans, longtemps la reine des longues distances sans connaître le bonheur d'un sacre olympique.

"J'aime le travail qu'on doit fournir pour être bonne dans cette course", expliquait la championne de 24 ans. "Elle nécessite une très bonne gestion du rythme, probablement plus que le 800, il faut être prudent et savoir à quel point on peut pousser."

Sans dévier de son programme gargantuesque, elle enchaînera dans la soirée avec les séries du 4x200 m, dont les Américaines sont tenantes du titre, puis avec celles du 800 m jeudi soir, en visant deux nouvelles médailles d'or.

Battue lundi matin sur 400 m par la jeune Australienne Ariarne Titmus, Ledecky s'était montrée philosophe, se réjouissant que sa rivale de 20 ans l'ait poussée à réaliser son "meilleur temps depuis cinq ans" sur la distance.

Elle a cédé encore plus nettement mercredi matin en ne prenant que la cinquième place sur 200 m (1:55.21) derrière la même Titmus, la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Olaksiak.