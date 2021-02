JO-2020: deux affiches contre les Etats-Unis pour les équipes de France de basket à Tokyo

Les équipes de France de basket ont tiré mardi le gros... lot pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) en tombant dès la phase de groupes sur les Etats-Unis, grandissimes favoris et tenants du titres chez les messieurs comme chez les dames.

A Mies (Suisse), au siège de la Fédération internationale de basket (Fiba), le sort aurait pu être bien plus clément pour les Bleus et les Bleues.

Mais Valérie Garnier et Vincent Collet, les deux sélectionneurs français, ont retenu un aspect positif de ce tirage: en héritant des États-Unis en phase de groupes, ils ne pourront pas les rencontrer en quarts de finale.

Avant de penser aux quarts de finale et entretenir le rêve de podium olympique après l'argent des Bleus des JO-1948 de Londres et 2000 de Sydney, et l'argent des Bleues des JO-2012 de Londres, Françaises et Français devront se défaire d'une première phase de groupes compliquée à Tokyo.

Les coéquipières d'Endy Miyem débuteront contre les hôtes japonaises (27 juillet) en grand progrès, puis affronteront les Nigérianes (30 juillet), double championnes d'Afrique en titre, et finiront par les Américaines (2 août), sextuples championnes olympiques en titre, invaincues en match officiel depuis septembre 2006, et sur une série de 57 succès.

- "Epineux" -

"C'est un groupe qui nous apparait fort, épineux même. Les équipes se rapprochent les unes des autres", a souligné Valérie Garnier, dont l'équipe disputera l'Euro-2021 (17-27 juin) avant les Jeux de Tokyo.

Les joueurs de Vincent Collet, rentrés du Mondial-2019 avec le bronze autour du cou, affronteront les États-Unis dès leur premier match le 25 juillet, pour des retrouvailles contre Team USA, après l'exploit majeur réalisé par les Bleus en quarts du Mondial en Chine (victoire historique 89-79).

L'équipe américaine devrait toutefois retrouver ses meilleurs joueurs NBA, ce qui n'était pas le cas au Mondial-2019, même si ce premier match aux JO-2020 se déroulera trois jours après un éventuel match 7 des finales NBA.

Les coéquipiers de Nicolas Batum termineront cette phase de groupe contre l'Iran (31 juillet), et devront patienter jusqu'à trois semaines avant l'ouverture des Jeux pour connaître l'identité de leur deuxième adversaire (28 juillet).

Il s'agira du vainqueur du tournoi de qualification disputé à Victoria au Canada, avec notamment la Grèce du double MVP NBA (2019 et 2020) Giannis Antetokounmpo, et le Canada, équipe extrêmement forte en configuration optimale (Jamal Murray, Cory Joseph, Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, Andrew Wiggins...).

- Tirage à Tokyo -

"On est tombé dans un groupe très difficile. Il faut l'avoir en tête. Ce sera difficile, il faut déjà prévoir que l'on puisse se battre pour obtenir notre qualification" pour les quarts, a estimé Vincent Collet, dont l'objectif "très élevé" du groupe France est le podium.

Pour se hisser en quarts de finale à Tokyo, les deux équipes devront prendre l'une des deux premières places de leur groupe, ou figurer parmi les deux meilleurs troisièmes (sur trois).

Un tirage au sort sera effectué à Tokyo à l'issue de la phase de groupes, pour constituer le tableau final (quarts, demies et finale). Les trois premiers et le meilleur deuxième seront tête de série, et deux équipes d'un même groupe ne pourront pas s'affronter en quarts de finale.

Le classement des meilleurs deuxièmes et troisièmes sera établi en fonction du nombre de victoires et du point averrage.

"S'il y a deux équipes plus faibles à envisager, c'est Porto Rico et la Corée du Sud, qui sont dans d'autres poules. On peut penser que certaines équipes vont faire des écarts importants. Pour nous, il faudra que l'on fasse attention au moindre point" inscrit, précise Garnier.

Dans l'optique du tirage pour les quarts, "la position de meilleur deuxième est intéressante, mais plus difficile à atteindre quand on joue contre les Américains" en groupes, a souligné Collet.