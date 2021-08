JO-2020 - Hand: Karabatic, Abalo, Guigou, les adieux olympiques de trois légendes

Trois légendes du handball et du sport français, Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou, ont fait (en principe) leurs adieux aux Jeux olympiques lors de la finale remportée contre le Danemark, samedi à Tokyo. Mini-portraits de ces champions d'exception:

. Nikola Karabatic, leader d'une génération

Infatigable combattant, il a été le chef de file technique et mental des Experts pendant près de vingt ans. Son palmarès est colossal: triple champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe, comme Guigou (il manque un titre mondial à Abalo qui était blessé en 2015).

Affable, modeste et intelligent, il portait à merveille l'image du handball jusqu'à ce que l'affaire des paris, en 2012, vienne jeter une ombre sur sa réputation. Avec une dizaine de joueurs de Montpellier, il a été accusé d'avoir parié contre sa propre équipe sur un match truqué (auquel il ne participait pas lui-même). Il a toujours clamé son innocence, outré qu'"on puisse le prendre pour un tricheur", mais a été condamné à une peine avec sursis et à une amende.

Contraint de quitter Montpellier, sa ville, il s'est remis au travail avec toujours le même comportement exemplaire inculqué par son père Branko, un gardien de but croate venu s'installer à Strasbourg, juste après la naissance de Nikola à Nis en Serbie, pays de sa mère, en 1984. Bénéficiant de la confiance inébranlable de Claude Onesta, alors sélectionneur, il a continué d'accumuler les titres avec l'équipe de France et en club.

Phénomène de précocité, il a gagné pour la première fois la Ligue des champions à 19 ans avec Montpellier. Il la soulèvera aussi avec les Allemands de Kiel où il a connu son apogée entre 2006 et 2010. Le demi-centre dominait alors l'Europe grâce à sa formidable puissance (1,96 m, 106 kg), à sa force de pénétration et aussi à ses qualités de défenseur, dans un style qui n'était "peut-être pas le plus élégant du handball international mais sûrement le plus efficace, et de loin", selon Onesta.

Après l'affaire des paris, il a joué brièvement à Aix-en-Provence, puis à Barcelone où il a gagné de nouveau la Ligue des champions, et enfin au Paris SG financé par le Qatar. Avec son frère Luka, il a porté son total de titres de champion de France à treize, un record, mais a échoué sur la scène européenne. A 37 ans, il reste engagé avec le PSG jusqu'en 2022 et n'a pas annoncé sa retraite internationale (324 sélections).

. Luc Abalo, l'artiste du handball

Spécialiste des gestes spectaculaires sur le terrain et passionné de peinture en dehors, "Lucho" a été l'artiste du handball. En quinze ans et plus de 289 sélections, l'ailier droit a marqué plus de 850 buts en bleu (sans tirer les pénaltys), dans des positions souvent acrobatiques que lui autorisaient son corps élastique, sa formidable détente et la rapidité de son bras gauche.

Abalo a toujours défendu la nécessité "d'une part de magie et de beauté" dans son sport en inventant des gestes au gré de son inspiration. "Il fait des choses que les autres n'auraient même pas pu imaginer", disait Onesta.

Luc Abalo est né en 1984 dans une famille d'origine togolaise et ghanéenne à Ivry-sur-Seine. Champion de France avec le club de sa ville natale, il a connu ses plus belles années en Espagne, à Ciudad Real, avec lequel il allait gagner la Ligue des champions en 2009. Très attaché à sa famille, il est revenu au bout de quatre saisons en France non pas à Ivry mais juste à côté, au Paris Saint-Germain. Il y a ajouté six titres de champion de France avant de jouer une dernière saison en Norvège à Elverum.

Artiste balle en main, il l'est aussi en dehors du sport. Maintenant à la retraite à 36 ans, il va pouvoir se consacrer à la peinture, une grande passion qui lui permettait "de penser à autre chose qu'au hand" pendant sa carrière.

. Michaël Guigou, l'esthète discret

Nature discrète au profil d'anti-star, ce Provençal a tenu l'aile gauche des Experts pendant plus d'une décennie (2006-2017) avant d'en devenir le capitaine pour une cinquième aventure olympique à Tokyo.

Esthète du jeu au physique de Monsieur tout le monde (1,79 m), il a trouvé l'équilibre parfait entre l'efficacité et le beau geste. "C'est le joueur le plus fort, en terme de handball, que j’aie entraîné", n'hésite pas à dire l'entraîneur Patrice Canayer, qui l'a formé à Montpellier.

Avec ce club, le prodige a remporté deux Ligues des champions aux bornes de sa carrière, la première en 2003 en marquant dix buts en finale retour, dont un grâce à un tir de dos en suspension que tous les amoureux du handball connaissent, et la seconde en 2018.

Avec les Bleus, Guigou a été de toutes les campagnes. Il a inscrit plus de mille buts en 307 sélections.

D'un caractère tempéré, il est resté très longtemps fidèle au MHB. Pour préserver son équilibre de vie, il a refusé plusieurs offres venues de l'étranger, notamment une de Ciudad Real dont le président s'était déplacé en hélicoptère jusque dans l'Hérault pour le convaincre!

Resté totalement à l'écart de l'affaire des paris, il a ramé pour restaurer l'image ternie du MHB, avant d’en être écarté et de finir sa carrière chez le voisin Nîmes, où à 39 ans il lui reste un an de contrat.