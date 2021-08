JO-2020 - Handball: Vincent Gérard envoie les Bleus en finale

Les handballeurs français se sont qualifiés pour une quatrième finale olympique d'affilée en venant à bout de l'Egypte (27-23) jeudi à Tokyo, assurant la France d'une 27e médaille.

Les Bleus, portés par leur gardien Vincent Gérard, disputeront le match pour une médaille d'or samedi face aux doubles champions du monde danois ou aux doubles champions d'Europe espagnols, qui se rencontrent en soirée (21h00 heures locales/14h00 heures françaises).

"C'est fabuleux, je ne réalise pas encore, c'est magique ces moments de joie avec l'équipe, s'est réjoui sur France Télévisions Nikola Karabatic. C'est ce qu'il y a de plus beau dans les sports collectifs. Les Egyptiens ont très bien joué et se sont bien battus. On a su rester concentrés et hausser le ton en seconde période."

Cette quatrième médaille olympique consécutive assurée est aussi la quatrième des trois derniers des Experts: Nikola Karabatic, Luc Abalo et Michaël Guigou.

Si l'équipe de France décroche l'or, ils possèderaient le palmarès le plus imposant de l'histoire du handball aux Jeux.

Avec un troisième titre olympique en plus de l'argent de Rio, ils feraient mieux que le gardien soviétique puis russe Andrey Lavrov, titré trois fois (1988, 1992, 2000) et médaillé de bronze à Athènes (2004).

Mais jeudi au Yoyogi, ce ne sont pas les Experts qui tenaient le premier rôle, même s'ils ont bien démarré la rencontre.

Les projecteurs étaient sur leur gardien Vincent Gérard, critiqué pour ses performances lors des dernières demi-finales, que ce soit à l'Euro-2018, aux Mondiaux 2019 et 2021 ou lors de la dernière Ligue des champions avec le PSG.

A Tokyo jeudi, il a livré sans doute son plus grand match en Bleu avec 17 arrêts (44%). Parce que les Jeux olympiques sont le "Graal" pour un handballeur, comme le répètent les hommes de Guillaume Gille. Et parce qu'il a maintenu dans ce match heurté ses coéquipiers déstabilisés par l'équipe égyptienne.

Il a fait "une excellente performance", a commenté Guillaume Gille, le sélectionneur. "Dans ces matches décisifs, on connaît l'importance des gardiens de but. Ca nous a servi de base dans ce match très âpre", a-t-il ajouté.

Il a fallu attendre 18 minutes pour les voir mener au score (8-7) et Vincent Gérard avait déjà les mains chaudes. Un premier arrêt d'entrée pour se mettre en confiance et deux parades sur penalties pour prendre l'ascendant sur les tireurs des Pharaons, devenus deux jours plus tôt les premiers handballeurs africains à se hisser dans le dernier carré olympique.

Face à ce pays qui a une tradition de handball - le président de la fédération internationale est d'ailleurs égyptien -, rien n'a été facile. La bande de Nikola Karabatic n'a fait le break qu'après le retour des vestiaires (16-14, 36e).

Et le retour d'Hugo Descat, touché aux adducteurs lors du dernier match de groupe, leur a fait le plus grand bien par son efficacité (5/5). Un immense défi en finale attend maintenant ces Bleus qui reviennent de loin après leur élimination au premier tour de l'Euro 2020.