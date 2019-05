JO-2020: l'AIBA accuse le CIO d'avoir "violé" la charte, possible action judiciaire

La Fédération internationale de boxe amateurs (AIBA) qui pourrait être écartée des Jeux olympiques de Tokyo-2020, accuse le CIO d'avoir "violé" la charte olympique et envisage "toutes les options", y compris une action en justice, selon un communiqué transmis à l'AFP.

La commission exécutive du Comité international olympique décidera le 22 mai d'exclure ou non l'AIBA de l'organisation du tournoi de boxe aux JO de Tokyo-2020. Si l'AIBA est écartée, le CIO organisera lui-même le tournoi olympique de boxe.

Afin de préparer sa riposte à la décision du 22 mai, le comité exécutif de l'AIBA se réunira le 18 mai à Lausanne "pour examiner toutes les options, y compris judiciaires, étant donné que le CIO a violé la charte olympique", a indiqué mardi la fédération dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'AIBA défendra "son droit légitime à organiser la compétition de boxe aux JO de Tokyo-2020", ajoute le communiqué.

Présent à Gold Coast (Australie) pour une réunion des fédérations internationales, le directeur général de l'AIBA, l'Américain Tom Virgets n'a pas voulu confirmer l'option d'une action judiciaire.

Interrogé pour savoir si le CIO avait violé la charte olympique, il a répondu que "la charte olympique prévoit que l'on doit bénéficier d'une application régulière de cette charte, or nous avons le sentiment que nous n'en avons pas bénéficié".

"Nous allons étudier toutes les options possibles pour que notre organisation puisse survivre", a-t-il ajouté.

Si l'AIBA est exclue des Jeux de Tokyo, elle ne bénéficiera pas de l'aide financière substantielle versée par le CIO aux fédérations de sports olympiques.

"Le problème se posera surtout au niveau des fédérations nationales car beaucoup de programmes nationaux sont financés par l'argent olympique", ajouté M. Virgets.

Face aux inquiétudes concernant la gouvernance, les finances et l'arbitrage et après l'arrivée à sa tête du controversé homme d'affaires ouzbek Gafur Rakhimov, qui a depuis lors démissionné, le CIO avait annoncé en décembre dernier le gel de l'organisation du tournoi olympique de boxe et l'ouverture d'une enquête sur cette fédération en crise depuis des années.