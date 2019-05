JO-2020: l'AIBA "optimiste" après son audition par la commission d'enquête du CIO

L'AIBA, menacée de se voir retirer l'organisation du tournoi de boxe aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, s'est déclarée "optimiste" lundi après son audition par la commission d'enquête du CIO.

"Nous avons eu une rencontre très productive aujourd'hui (lundi) avec la commission d'enquête du CIO (...) Nous restons optimistes quant à l'avenir olympique de l'AIBA", a déclaré son président par intérim, le Marocain Mohamed Moustahsane, cité dans un communiqué.

Lundi après-midi, huit responsables de l'AIBA, dont M. Moustahsane et son directeur général, l'Américain Tom Virgets, ont été entendus par une commission d'enquête du CIO composée de trois membres et présidée par le Serbe Nenad Lalovic, membre de la Commission exécutive du CIO et président de la Fédération internationale de lutte.

"Plusieurs points ont été abordés, notamment les progrès significatifs de l'AIBA en matière de finance, gouvernance et arbitrage", a indiqué la fédération basée à Lausanne.

L'AIBA a fourni des informations sur "la complète transformation de l'organisation" et sur ce qui a été fait pour "entièrement reconstruire l'organisation sur tous les plans".

Cette commission d'enquête a été créée en décembre par le CIO qui, face aux inquiétudes croissantes concernant notamment la gouvernance de l'AIBA et sa situation financière, avait au même moment décidé de geler l'organisation du tournoi olympique de boxe à Tokyo-2020.

L'arrivée à la tête de l'AIBA du controversé homme d'affaires ouzbek Gafur Rakhimov, qui a depuis démissionné, avait encore attisé les inquiétudes.

- Décision du CIO attendue mercredi -

La commission d'enquête qui n'a entendu qu'une seule fois les responsables de l'AIBA, va maintenant remettre son rapport final à la commission exécutive du CIO qui se réunit mercredi et décidera ou non d'écarter la fédération de l'organisation du prochain tournoi olympique.

"Nous avons fait tout notre possible pour travailler avec le CIO et tous nos partenaires olympiques", a ajouté M. Moustahsane, qui a assuré récemment que l'AIBA ne contesterait pas en justice une éventuelle décision défavorable à son encontre.

Si l'AIBA était écartée du tournoi de boxe à Tokyo, ce qui serait sans précédent dans l'histoire olympique récente, le CIO prendrait alors en charge l'organisation du tournoi et celle des tournois qualificatifs qui doivent débuter en septembre.

"Le CIO pourrait alors inviter des partenaires à organiser le tournoi olympique ainsi que les tournois qualificatifs, dans le cadre d'une sorte d'appel d'offres", a expliqué à l'AFP une source proche du dossier.

"Le CIO pourrait aussi mandater une société privée spécialisée dans l'organisation d'événements mais l'instance olympique aurait encore besoin de s'appuyer sur les fédérations nationales de boxe membres de l'AIBA", a ajouté cette source.

L'AIBA connaît régulièrement des situations de crise. Le Pakistanais Anwar Chowdhry, président de 1986 à 2006, avait été suspendu à vie en 2007 pour malversations financières.

M. Chowdhry avait été battu en 2006 par le Taïwanais Ching Kuo Wu, lui-même contraint à la démission en novembre 2017.

Les adversaires de M. Wu, dont M. Rakhimov, lui reprochaient une mauvaise gestion financière ce que le Taïwanais, alors membre de la commission exécutive du CIO, a toujours contesté. M. Wu est toujours membre du CIO.