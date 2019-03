JO-2020: la Fédération russe de boxe propose de rembourser les dettes de l'AIBA

La Fédération russe de boxe a offert jeudi de rembourser les dettes de la Fédération internationale (AIBA) si le sport reste au programme des Jeux olympiques de Tokyo-2020, alors que le CIO doit bientôt étudier le rapport d'enquête final sur l'AIBA.

"Pour le futur de la boxe, je suis prêt à refermer complètement toutes les dettes de l'AIBA tant que notre sport favori reste dans le programme olympique", affirme Umar Kremlev, secrétaire général de la Fédération russe de boxe et membre du comité exécutif de l'AIBA dans une lettre au CIO envoyée jeudi.

Se disant prêt à démarrer les négociations "dès que possible", Umar Kremlev assure aussi qu'il "allouera de l'argent pour le développement de notre organisation", se disant prêt à faire ces démarches "pour que les problèmes financiers ne soient plus une des raisons qui ferait que la boxe soit menacée".

Umar Kremlev n'indique pas avec quel argent il est prêt à rembourser les dettes de l'AIBA, "supérieures à 16 millions de dollars (14,2 millions d'euros)" selon un communiqué publié mercredi par la Fédération internationale.

Le CIO, qui a ouvert une enquête sur la gouvernance de l'AIBA mais aussi sur sa situation financière et son programme antidopage, a gelé ses relations avec la Fédération internationale ainsi que le versement de ses aides financières.

Il a annoncé jeudi qu'il décidera le 22 mai, date d'étude du rapport d'enquête final sur l'AIBA, de la présence ou non de la boxe aux JO-2020.

L'AIBA saura alors si elle organise ou non le tournoi de boxe à Tokyo ainsi que les tournois qualificatifs à partir de septembre. Si les sanctions contre l'AIBA sont maintenues, c'est le CIO qui se substituera à la fédération et organisera le tournoi olympique de boxe et les qualifications.