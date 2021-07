JO-2020: la judoka Madeleine Malonga en demi-finale, dans la souffrance

La judoka française Madeleine Malonga, qui vise la médaille d'or, s'est difficilement qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi olympique de Tokyo dans la catégorie des -78 kg et aura donc dans l'après-midi un combat pour une médaille.

En quart de finale, la N.1 mondiale était bien partie contre la Cubaine Kaliema Antomarchi, qu'elle avait auparavant battue trois fois en trois combats, grâce à un waza-ari inscrit rapidement. Mais la Cubaine a égalisé et poussé la Française à un Golden Score tendu.

La championne du monde 2019 s'en est finalement sortie et s'est imposée par ippon après un peu plus d'une minute dans le temps supplémentaire.

Son premier combat avait été beaucoup plus simple avec un waza-ari et un ippon en à peine plus d'une minute contre l'Autrichienne Bernadette Graf.

En demi-finale, Malonga affrontera la Sud-Coréenne Hyunji Yoon, championne d'Asie au mois d'avril.