JO-2020: le patron du CIO se veut rassurant sur les mesures anti-Covid

Les mesures anti-Covid aux JO de Tokyo "fonctionnent", a assuré jeudi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, au moment où la capitale japonaise enregistrait un nombre record de nouveaux cas depuis janvier.

Par ailleurs, un sportif, récemment arrivé au Japon en prévision des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), a été testé positif au coronavirus, ainsi que cinq autres personnes travaillant pour l'événement, ont annoncé jeudi les organisateurs.

M. Bach a pour sa part assuré qu'une visite dans la matinée au Village olympique l'avait convaincu que les mesures antivirus étaient "en place et elles fonctionnent".

"Nous avons pu voir et nous convaincre que toutes les délégations suivent les règles et soutiennent les règles, parce qu'elles savent qu'il est dans leur intérêt d'être en sécurité", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. "C'est dans leur intérêt et en solidarité avec les habitants de Tokyo".

Un état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi dans la capitale japonaise, où le Covid-19 est en pleine recrudescence avec des craintes de propagation du variant Delta.

Bars et restaurants sont appelés à réduire leurs horaires d'ouverture et ne doivent théoriquement pas servir d'alcool.

Tokyo a recensé 1.308 nouveaux cas de Covid-19 jeudi, dépassant les 1.000 cas pour un deuxième jour d'affilée. Le chiffre de jeudi est un record depuis janvier.

- Judo et rugby -

Le comité d'organisation de Tokyo-2020 n'a pas donné beaucoup d'informations sur les six personnes testées positives mardi et mercredi, parmi lesquelles quatre sont des résidents du Japon.

Les autorités japonaises surveillent d'autres cas.

Huit membres du personnel d'un hôtel de Hamamatsu (centre du Japon), où l'équipe de judo du Brésil a pris ses quartiers, ont ainsi été testés positifs, ont annoncé jeudi des responsables sanitaires et sportifs locaux.

Ces tests avaient été effectués avant l'arrivée samedi dernier de ces participants aux JO, et aucune des personnes infectées n'a été en contact avec les Brésiliens, ont assuré ces autorités.

A Munakata (sud-ouest du Japon), un membre du staff de l'équipe russe de rugby à VII a été testé positif et hospitalisé. Le reste du groupe est désormais confiné dans l'hôtel. En cas de tests négatifs, l'équipe pourra reprendre l'entraînement dès vendredi, selon les autorités locales.

Par ailleurs, à Kurume (sud-ouest), huit membres de l'équipe féminine de rugby à VII du Kenya ont été déclarées cas contacts après la découverte d'un cas de coronavirus dans l'avion pris par la délégation. Les tests du groupe kényan se sont révélés négatifs, selon des autorités locales.

- Avalanche de restrictions -

Tokyo s'apprête à accueillir des Jeux olympiques à huis clos et avec une avalanche de restrictions pour tous les participants - sportifs, officiels ou encore journalistes venant de l'étranger.

Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, les organisateurs envisagent d'accueillir moins d'un millier de VIP (officiels et dignitaires étrangers notamment) à la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet, dans le nouveau stade olympique de 68.000 places.

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a promis mercredi de "ne faire prendre aucun risque au peuple japonais", alors que l'opinion publique nippone voit toujours dans les JO un potentiel accélérateur de la pandémie dans le pays, peu touché par les premières vagues du Covid-19 avec moins de 15.000 décès officiellement recensés depuis début 2020.

Sur plus de 8.000 personnes arrivées au Japon entre le 1er et le 13 juillet pour les JO, trois ont été testées positives après leur arrivée et ont été isolées, leurs contacts proches étant également "soumis aux mesures de quarantaine appropriées", avait alors assuré le CIO.

Les résidents du Village olympique seront vaccinés à 85% et ce taux est presque de 100% pour les membres du CIO et du personnel des JO arrivant de l'étranger, avait par ailleurs souligné M. Bach.