JO-2020: le président du CIO se rendra samedi à Fukushima

Le président du Comité international olympique Thomas Bach se rendra ce week-end dans la région de Fukushima lourdement affectée par le tsunami de 2011 suivi d'une catastrophe nucléaire et que le Japon espère relancer en y organisant des événements sportifs.

M. Bach visitera samedi le stade où auront lieu les épreuves de baseball et softball des Jeux olympiques de 2020 et rencontrera 60 jeunes adeptes de ces sports, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

M. Bach discutera également avec des lycéens de la région et rencontrera le gouverneur de Fukushima, Masao Uchibori.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a à plusieurs reprises exprimé l'espoir de montrer au monde une région revitalisée, à l'occasion des Jeux olympiques de l'été 2020 dont Tokyo est la ville hôte.

Fukushima, située à quelque 240 km de Tokyo, a aussi été choisie comme point de départ de la flamme olympique.

La flamme devrait commencer son périple le 26 mars 2020 et se diriger vers le sud jusqu'à l'île subtropicale d'Okinawa, point de départ du trajet des Jeux de Tokyo de 1964 avant de repartir vers le nord pour atteindre la capitale nippone le 10 juillet.

Le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011 ont fait plus de 18.000 tués et disparus.

Ces dernières années, le gouvernement a progressivement autorisé les habitants à revenir dans certaines zones touchées par le désastre, qui a entraîné l'évacuation de centaines de milliers de personnes. D'autres cependant restent interdites d'accès en raison de la contamination radioactive.

De nombreux déplacés reprochent aux autorités de vouloir hâter le retour dans les régions contaminées, afin de normaliser la situation à l'approche des JO de Tokyo.