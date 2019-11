JO-2020: les basketteuses françaises avec l'Australie pour la qualification olympique

Les basketteuses françaises, vice-championnes d'Europe en 2019, ont hérité d'un tournoi de qualification olympique (TQO) à leur portée, avec l'Australie, le Brésil et Porto Rico, lors du tirage au sort effectué mercredi au siège de la Fédération internationale (Fiba).

Les joueuses de Valérie Garnier devront prendre l'une des trois premières places de ce TQO disputé du 6 au 9 février au Prado de Bourges, pour rejoindre les messieurs, qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) grâce à leur 3e place au Mondial-2019.

Cinquièmes au dernier classement mondial Fiba, les Bleues débuteront le 6 février contre l'Australie, vice-championne du monde 2018 et 2e au classement Fiba.

Les Brésiliennes (15es) n'ont pas atteint les quarts de finale du tournoi olympique en 2016 à Rio et n'ont pas participé au Mondial-2018, alors que les Portoricaines (23es) n'ont jamais disputé les Jeux olympiques et ont pris la 16e et dernière place du Mondial-2018.

Les Françaises, 5es du Mondial-2018, visent une troisième participation consécutive aux JO, après l'argent en 2012 à Londres et la 4e place à Rio quatre ans plus tard.

Les Américaines, championnes du monde 2018, et les Japonaises, hôtes, sont déjà qualifiées. Les dix autres tickets seront distribués via les quatre TQO organisés à Belgrade (Serbie), Bourges (France), Foshan (Chine) et Ostende (Belgique).

Chez les messieurs, huit pays sont déjà qualifiés: le Japon en tant qu'hôte, ainsi que l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Australie, les Etats-Unis, le Nigeria et l'Iran, via leur classement au Mondial-2019.

Les quatre derniers tickets seront distribués aux vainqueurs des tournois disputés à Belgrade (Serbie), Kaunas (Lituanie), Split (Croatie) et Victoria (Canada) du 23 au 28 juin.

Compositions des TQO

DAMES (6-9 février)

A Belgrade (deux tickets): Nigeria, Etats-Unis, Serbie, Mozambique

A Bourges (trois tickets): France, Porto Rico, Brésil, Australie

A Foshan (trois tickets): Corée du Sud, Chine, Grande-Bretagne, Espagne

A Ostende (deux tickets): Canada, Japon, Suède, Belgique

MESSIEURS (23-28 juin)

A Belgrade (un ticket)

Gr. A: Rép. dominicaine, Nouvelle-Zélande, Serbie

Gr. B: Porto Rico, Italie, Sénégal

A Kaunas (un ticket)

Gr. A: Lituanie, Corée du Sud, Venezuela

Gr. B: Pologne, Slovénie, Angola

A Split (un ticket)

Gr. A: Allemagne, Russie, Mexique

Gr. B: Tunisie, Croatie, Brésil

A Victoria (un ticket)

Gr. A: Grèce, Chine, Canada

Gr. B: Uruguay, Rép. tchèque, Turquie