JO-2020: les handballeurs montrent la voie, Da Costa médaillé

Les handballeurs français, qualifiés pour la finale des Jeux, ont montré la voie au basket et au volley pour offrir à la France un dernier week-end de feu, jeudi aux Jeux olympiques de Tokyo, où Steven Da Costa s'est lui déjà assuré une médaille en karaté.

Au bout d'une bataille serrée, les hommes de Guillaume Gille ont dominé l'Egypte (27-23) pour s'offrir une 4e finale olympique consécutive. Portés par leur gardien Vincent Gérard, ils disputeront l'or samedi face aux doubles champions du monde danois ou aux doubles champions d'Europe espagnols, qui se rencontrent en soirée (21h00 heures locales/14h00 heures françaises).

Pour le moment, côté sports collectifs en salle messieurs et dames, c'est le carton plein: les garçons du hand sont donc en finale, les équipes masculines de basket et de volley visent la même chose en soirée, et les filles du hand et du basket jouent leurs demi-finales respectives samedi.

France-Slovénie en basket (13h00 en France, 20h00 locales) et France-Argentine en volley-ball (14h00 en France, 21h00 locales) sont donc très attendus.

Pour les basketteurs, le danger s'appelle Luka Doncic. Le prodige slovène est le joueur qui génère le plus de superlatifs depuis le début de la compétition, qualifié de "meilleur au monde" par l'entraîneur de l'Argentine Sergio Hernandez, aussi sonné qu'admiratif après ses 48 points plantés contre l'Albiceleste la semaine passée.

Pour la finale, l'adversaire est connu: ce seront les Etats-Unis, qui ont broyé l'Australie en 2e mi-temps (97-78).

Enfin, après l'exploit contre la Pologne en quarts, les volleyeurs tricolores ont une revanche à prendre contre l'Argentine, qui leur avait fait si mal en les laissant pour quasiment éliminés il y a une semaine.

- Délocalisation à Sapporo -

Ce jeudi, l'autre héros français s'appelle Steven Da Costa. Le karateka s'est assuré une place en demi-finale des -67 kg, et du même coup au moins la médaille de bronze (en karaté, les deux perdants des demi-finales sont médaillés de bronze). Avec la médaille venant en handball, cela fait donc au moins 27 médailles assurées pour le clan français à Tokyo.

Da Costa ira chercher le métal le plus précieux à partir de 20h00 locales (13h00 en France), avec les demi-finales, pour une finale éventuelle à 20h40 (13h40 en France).

Jeudi, l'athlétisme s'est délocalisé avec le 20 km marche messieurs, première des épreuves organisées à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, à plus de 1000 km de Tokyo, au nord du Japon, remporté par l'Italien .

Initialement prévues à Tokyo, les épreuves de marche et de marathon ont été déplacées là-bas afin de limiter les effets des fortes chaleurs qui accablent les sportifs encore plus sur ces épreuves d'endurance. Mais les températures observées lors l'épreuve dans les rues de la ville auront été exactement les mêmes que celles observées à Tokyo...

Au stade olympique, Kevin Mayer poursuit lui ses travaux d'Hercule au décathlon, malgré ses problèmes de dos. Il continue de grignoter son retard sur le podium.

Il est toujours à la 4e place provisoire (7129) après la perche, où, avec 5,20 m, il s'est replacé à 46 petits points du Canadien Pierce Lepage, actuel troisième (7175).

Avant le javelot, et le 1500 m, en soirée, le classement est toujours dominé par un autre Canadien Damian Warner (7490 pts).

La matinée a été marquée par la méforme des sprinteurs américains. Le relais 4x100 m masculin US a été éliminé dès les séries, tout comme les Français - les Françaises ont elles été repêchées pour la finale - et le grand favori du 110 m haies, Grant Holloway, invaincu depuis 17 courses, n'a pris que la médaille d'argent (13.09), devancé par le Jamaïcain Hansle Parchment (13.04).

Pascal Martinot-Lagarde (5e en 13.16) et Aurel Manga (8e 13.38) n'ont donc pas pu accrocher le podium.

Le Portugais Pedro Pichardo a lui été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du triple saut, impressionnant au 3e essai (17,98 m).

Pour le reste, cette 13e journée de compétition offre l'occasion d'admirer le keirin en cyclisme sur piste, une discipline très populaire au Japon.

C'est aussi le jour où l'escalade décernera son premier titre olympique, tandis que le pentathlon moderne a débuté, avec les épreuves d'escrime.

Marie Oteiza et Élodie Clouvel ont connu une première journée délicate et pointent respectivement aux 13e et 24e place après l'escrime. Valentin Belaud et Valentin Prades sont en lice chez les messieurs.