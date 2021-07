JO-2020: les sports commencent, la course contre le Covid continue

Deux salles, deux ambiances: alors que le softball a ouvert le bal des épreuves sportives des Jeux olympiques de Tokyo mercredi matin, le patron de l'organisation mondiale de la santé a rappelé que "la course contre le virus" du Covid-19 n'était toujours pas gagné.

Ces JO seront décidément hors-normes: dans un silence de cathédrale en raison du huis-clos, seulement interrompu par quelques encouragements de ses partenaires, la Japonaise Yukiko Ueno a lancé à 09h00 locales (00h00 GMT) les Jeux et la première balle du match de softball contre l'Australie, à Fukushima.

Une première bouffée d'oxygène pour ces JO, reportés d'un an pour raisons sanitaires, qui se disputeront sous des conditions strictes, deux jours avant la traditionnelle cérémonie d'ouverture officielle, vendredi soir.

Le coup d'envoi de ce match de softball (version féminine du baseball), depuis Fukushima - ville et zone ravagées par l'accident nucléaire de mars 2011 suivi d'un séisme et d'un tsunami ayant provoqué la fusion des coeurs de trois réacteurs de la centrale - devait être le symbole fort de ces "Jeux de la reconstruction": c'était la formule employée en 2013, au moment de l'attribution de ces Jeux à la capitale japonaise.

Mais depuis, le Covid est passé par là.

Et au moment même de ce premier lancer, à 300 km au sud à Tokyo, le discours du directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, invité à s'exprimer devant la 38e session du Comité international olympique, a rappelé que ces XXXIIe JO d'été seraient plutôt "les Jeux de la pandémie".

- Invité inattendu -

"Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres, nous sommes dans une course contre le virus", a déclaré le directeur général de l'agence onusienne face aux membres du CIO réunis dans la capitale japonaise pour leur 138e session.

"Pour réussir ces Jeux olympiques, il faut de la vitesse, de la force et de l'habileté, mais aussi de la détermination, du dévouement et de la discipline", a-t-il souligné, appelant le monde à faire preuve des mêmes qualités pour "triompher de la pandémie".

Alors que le Covid-19 a déjà fait plus de quatre millions de morts, "nous sommes au premier stade d'une nouvelle vague d'infections et de décès", et "100.000 personnes supplémentaires perdront la vie d'ici l'extinction de la flamme olympique le 8 août", a-t-il insisté.

"La pandémie prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin. Tout ceci est entre nos mains", a-t-il lancé, appelant à accélérer l'administration de vaccins et surtout à partager plus équitablement les doses entre pays.

Au Japon, le bilan quotidien des tests effectués depuis le 1er juillet sur les personnes travaillant sur les JO (sportifs, encadrements, médias) affichaient mercredi 79 cas positifs, sur plus de 20.000 personnes testées.

Pendant ce temps, à Fukushima, les Japonaises remportaient finalement leur premier match de la compétition, à huis clos, avec toutefois un invité inattendu: un ours, aperçu sur le site dans la nuit de mardi à mercredi et à nouveau mercredi matin. Des Jeux hors-normes ont débuté.