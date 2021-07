JO-2020 - Toc toc, Tokyo: ce qui nous a frappés ce vendredi

Ils ne sont pas tous champions olympiques mais ils écrivent aussi l'histoire de ces JO de Tokyo.

. Histoire du jour

"Oui, c'est très différent de ce que nous avions tous imaginé". En quelques mots, en préambule de son discours, le président du CIO Thomas Bach a résumé le sentiment général, à l'ouverture de ces Jeux de la XXXIIe Olympiade. Sans public pour la cérémonie, quasiment à huis clos tout au long de la quinzaine sportive, ces Jeux seront ceux de la pandémie.

. Visage(s) du jour

Celui des sportifs, enfin réunis au Japon et lancés dans cette improbable aventure. Ils sont 11.090, venant du monde entier (206 délégations) - et ils vont se disputer désormais les 339 titres en jeu pour faire oublier pendant quelques temps le contexte sanitaire lié au Covid-19.

. Insolite du jour

Pour deux fans japonais voyageant à travers le monde pour tous les JO, assister à ceux de Tokyo devait être la consécration. Privés de stade, ils ont trouvé d'autres moyens de les célébrer. Kyoko Ishikawa, 51 ans, a assisté à tous les Jeux d'été depuis ceux de Barcelone en 1992. Loin de se laisser démonter, elle a trouvé un autre moyen d'encourager les sportifs, en chantant et en dansant devant sa télévision, dans son salon décoré d'objets olympiques glanés à travers la planète. Kazunori Takishima, 45 ans, croit lui aussi au pouvoir rassembleur des Jeux. Ce riche homme d'affaires avait acheté 197 billets pour les Jeux de Tokyo, dépensant l'équivalent de plus de 30.000 euros, et espérait en faire profiter sa famille, ses amis et ses employés. Pour la cérémonie d'ouverture, il s'est rendu devant le Stade olympique.

. Perf du jour

Elle est l'oeuvre de la Sud-Coréenne An San, auteure vendredi d'un nouveau record olympique lors des qualifications du tir à l'arc, avec 680 points (en 72 flèches). Le précédent record avait été établi en 1996, lors des Jeux d'Atlanta, avec 673 pts, par l'Ukrainienne Lina Herasymenko.

. Photo du jour

Un millier de privilégiés ont pu assister vendredi à l'embrasement de la vasque par Naomi Osaka, grâce à la flamme allumée le 12 mars 2020 à Olympie, en Grèce, et qui a depuis fait le tour du monde, en relais, pour rejoindre le stade olympique. Elle brillera jusqu'au 8 août et la clôture des Jeux.