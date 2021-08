JO-2020 - Toc toc, Tokyo: ce qui nous a frappés ce vendredi

Ils ne sont pas tous champions olympiques mais ils écrivent aussi l'histoire de ces JO de Tokyo.

. PERF DU JOUR

Un doublé en sprint individuel, comme aux deux derniers championnats du monde: les Néerlandais Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland sont les maîtres absolus de l'épreuve reine du cyclisme sur piste, et l'ont confirmé à Tokyo. Associés à Matthijs Buchli, les deux champions avaient déjà empoché mardi l'or de la vitesse par équipe. Il a fallu trois manches à Lavreysen pour venir à bout de son compatriote, mais les deux hommes n'en avaient pas perdu une seule depuis le début du tournoi.

. VISAGE DU JOUR

La Slovène Janja Garnbret est devenue vendredi la première championne olympique d'escalade de l'histoire, parachevant lors des JO de Tokyo sa main-mise sur la discipline. A 22 ans, elle était la grande favorite de cette première olympique. Dans une ambiance survoltée, où délégations, invités et bénévoles ont compensé l'absence de public en accompagnant chaque geste, la Slovène a définiment assommé la concurrence lors de la difficulté, l'ascension d'une paroi haute de 15 mètres sans droit à l'erreur.

. HISTOIRE DU JOUR

Allyson Felix est devenue vendredi l'athlète femme la plus médaillée de l'histoire des Jeux olympiques, avec 10 médailles, en montant sur la 3e place du podium du 400 m. L'Américaine de 35 ans, qui a mis au monde un petite fille en novembre 2018, compte désormais 6 médailles d'or, 3 d'argent, et 1 de bronze. Chez les messieurs, c'est le Finlandais Paavo Nurmi qui est l'athlète le plus médaillé en athlétisme, avec 12 médailles.

. PHRASE DU JOUR

"En gros, c'était la compétition de trop, l'olympiade de trop". La lucidité de Yohann Diniz, champion du monde 2017 et recordman du monde du 50 km marche, après son abandon au 28e kilomètres de l'épreuve des Jeux olympiques, délocalisée à Sapporo à un millier de kilomètres au nord de Tokyo, afin de lutter contre la chaleur. Le marcheur de 43 ans met ainsi un terme à sa carrière, lui qui aura donné à la marche un éclairage médiatique sans précédent.

. PHOTO DU JOUR

Les larmes de l'Allemande Annika Schleu illustrent l'ingratitude et la difficulté du pentathlon moderne. Bien placée pour un podium avant l'épreuve d'équitation, l'Allemande a perdu toutes chances en raison du refus de son cheval d'obéir à ses consignes. Barres tombées, refus d'obstacles, Annika Schleu n'a rien pu faire pour faire entendre raison à Saint Boy, cheval forte tête. Au pentathlon, les chevaux sont tirés au sort 20 minutes avant l'épreuve et les cavaliers et cavalières ne peuvent donc nouer une longue relation de confiance.