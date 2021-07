JO-2020/Athlétisme: Alexis Phelut en finale du 3000 m steeple, Bedrani et Gilavert éliminés

Le Français Alexis Phelut s'est qualifié vendredi pour la finale du 3000 m steeple des Jeux olympiques de Tokyo, alors que Djilali Bedrani et Louis Gilavert ont été éliminés d'entrée.

Phelut, engagé dans la troisième et dernière série, a pris la troisième place de la course en 8 min 19 sec 36, dans le sillage du vainqueur et l'un des grands favoris pour le titre, le Marocain Soufiane El Bakkali, médaillé d'argent aux Mondiaux-2017 et en bronze en 2019 (8 min 19 sec 00).

"J'ai vu que ça n'allait pas très vite, je suis resté patient, 4/5e bien à l'abri, bien placé pour visualiser les obstacles et ne pas perdre d'énergie dessus. A 400 mètres de la ligne, j'étais encore super frais, je savais que je pourrais finir vite. C'était crucial de passer la dernière barrière correctement pour ne pas perdre de temps", a-t-il indiqué en zone mixte.

"Maintenant je ne veux pas donner d'objectif, je ne me fixe aucune limite. Je ne vais pas dire que je vise le podium mais je ne me dis pas que c'est impossible. A moi de bien gérer la course et voir où ça m'emmène", a-t-il ajouté.

La grosse déception est venue de Bedrani, cinquième des Championnats du monde en 2019, et qui n'a fini que septième de sa série en 8 min 20 sec 23, loin derrière le vice-champion du monde éthiopien Lamecha Girma, victorieux en 8 min 09 sec 83.

"Pour moi c'est une satisfaction aujourd'hui", a réagi Bedrani, malgré l'élimination. "J'ai couru avec de la fatigue dans les jambes, je ne me suis pas acclimaté à l’air du Japon. Je ne me suis pas fait au décalage horaire. J'ai dormi 2/3 heures par nuit pendant 10 jours, je n'ai pas fait une seule nuit depuis que je suis arrivé. C'est entièrement ma faute, j'aurais dû gérer ça", a-t-il réagi.

Louis Gilavert a lui terminé douzième de sa course en 8 min 36 sec 35.

La France était montée sur le podium des trois derniers Jeux olympiques dans la discipline grâce à Mahiedine Mekhissi (argent en 2008 et 2012, bronze en 2016), non sélectionné pour Tokyo.

La finale du 3000 m steeple est programmée lundi.