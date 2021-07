JO-2020/Canoë-kayak slalom: "grosse déception" pour Boris Neveu, qui termine septième

Boris Neveu a terminé septième de l'épreuve de kayak monoplace (K1) des Jeux olympiques de Tokyo, remportée par le Tchèque Jiri Prskavec, vendredi.

Neveu, dernière chance de médaille tricolore dans la discipline, a terminé avec 9 secondes 55/100e de retard sur le Tchèque, sacré champion olympique devant le Slovaque Jakub Grigar, 2e, et l'Allemand Hannes Aigner, 3e.

"C'est une grosse déception. Je n'étais pas là pour finir 7e, j'étais là pour gagner une médaille", a déclaré après la finale le Français âgé de 35 ans, qui participait à ses premiers JO et avait prévenu qu'il était à Tokyo pour "être champion olympique".

"J'avais les moyens d'aller la chercher cette médaille, je montais en puissance au fur et à mesure de la compétition. J'étais confiant, sûr de ma force, mais je fais une petite erreur et je n'arrive pas à passer au-delà et je reste coincé là-dessus", a regretté le Bagnérais.

Malgré tout, "Je suis content de m'être engagé à fond dans cette finale", mais "je suis déçu parce que j'étais en forme", a-t-il ajouté.

Boris Neveu a dit ne pas encore savoir s'il souhaitait participer aux Jeux de Paris en 2024.

"À chaud c'est compliqué (de savoir, NDLR)... faire une finale olympique ça me motive, c'est Paris, ce n'est que dans trois ans mais si je continue c'est pour être champion olympique, donc il faut avoir les moyens mentaux, physiques, humains, financiers pour pouvoir continuer."

Dans l'immédiat, il a dit vouloir se concentrer sur les prochaines échéances, notamment des Championnats du monde à Bratislava (Slovaquie) fin septembre. "Je ferai un point après."

En huit éditions olympiques, les Bleus ont décroché 18 podiums dont sept médailles d'or, trois pour le seul Tony Estanguet (2000, 2004 et 2012).