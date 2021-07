JO-2020/Escrime: l'épéiste Romain Cannone décroche la première médaille d'or française à Tokyo

L'épéiste Romain Cannone a décroché dimanche à 24 ans à la surprise générale la première médaille d'or française des Jeux olympiques de Tokyo en battant en finale le Hongrois Gergely Siklosi 15 touches à 10.

Cannone, sélectionné à la dernière minute pour les JO de Tokyo, a permis à l'escrime française de remporter son premier titre en individuel depuis le fleurettiste Brice Guyard à Athènes en 2004.

"Je ne me suis pas posé de questions, j'ai vraiment +kiffé+ la journée", a expliqué à France Télévisions le nouveau champion olympique d'épée après sa victoire.

"Il faut jouer, il ne faut pas s'enfermer, il faut +kiffer+, il faut créer, plus on joue, plus on s'amuse, plus on prend du plaisir. Je suis même fait plaisir toute la journée", a insisté le benjamin de l'équipe de France à l'escrime virevoltante.

Cannone, formé aux Etats-Unis, n'a dû sa sélection qu'à l'éviction au dernier moment de l'expérimenté Daniel Jérent (champion olympique 2016 et champion du monde 2014, 2017 et 2019) qui a été mis à l'écart le 18 juin, le temps de passer devant la commission de l'Agence française de lutte contre le dopage.