JO-2020/Natation: l'ultime défi de la "Divine" Pellegrini

La "Divine" Federica Pellegrini, comme l'appellent affectueusement les Italiens, va tenter de conquérir à Tokyo une ultime médaille olympique, avant de mettre fin à une carrière à la longévité hors-normes depuis son premier coup d'éclat à Athènes en 2004.

Elle peut devenir au Japon la toute première nageuse à disputer mercredi une cinquième finale olympique sur la même distance - le 200 mètres nage libre - après les précédents de 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e).

Tel ce Phénix tatoué sur son cou, la "Fede" aura souvent dû renaître au cours des années, pour se maintenir parmi les meilleures mondiales malgré les coups durs et les vents contraires.

Au-delà de ses multiples médailles, elle est entrée dans le coeur des Italiens depuis bientôt vingt ans avec son caractère de battante et sa grande sensibilité. Régulièrement submergée par les larmes, elle est sans doute la plus grande star actuelle du sport italien avec le pilote MotoGP Valentino Rossi, hors les vedettes du calcio.

Après ses derniers JO, elle s'offrira une dernière apparition en Italie, en septembre, pour l'étape napolitaine de la ligue privée ISL.

"J'aurai bientôt 33 ans (le 5 août, ndlr), il y a beaucoup de fatigue, j'ai déjà beaucoup stressé mon corps et mon mental", expliquait-elle en juin, repoussant l'idée de prolonger jusqu'aux Championnats d'Europe prévus à Rome en 2022.

Sur le podium des huit derniers Championnats du monde sur sa distance fétiche du 200 m (4 or, 3 argent et 1 bronze depuis 2005), elle détient toujours le meilleur temps sur cette distance.

- Fille de Venise -

Elle avait établi cette marque à Rome en 2009, devant des tifosi passionnés par cette championne enfin au firmament après avoir grandi dans l'ombre de la Française Laure Manaudou.

"La Pellegrini" a fait son entrée dans le gratin de la natation en 2004: pour ses premiers JO, elle frôle l'or, mais se console avec l'argent qui fait d'elle, à 16 ans, la plus jeune sportive italienne à monter un podium olympique en individuel.

Une sacrée entrée en matière pour cette Vénitienne qui, bien que née dans une ville d'eau, "ne voulait jamais mettre la tête sous l'eau quand elle était petite, ce qui faisait enrager ses moniteurs", se souvient sa mère Cinzia Lionello, interrogée par l'AFP.

Après Athènes, la "Fede" ne s'arrêtera plus, partant grandir à Milan et accumulant les médailles.

Championne olympique à Pekin, en 2008, elle franchit encore un palier.

Les marques se l'arrachent, mais aussi la presse people qui traque ses amours et en fait une icône glamour. Ce qui étonnera la nageuse, qui s'est longtemps vue comme "un garçon manqué".

Mais les médailles ont aussi leurs revers.

Pellegrini est victime de crises d'angoisses récurrentes qui la laissent KO sur le bord des bassins et qu'elle va apprendre à dompter.

- "Vivre un peu" -

Fin 2009, quelques mois après le titre mondial et le record à Rome, elle perd aussi son entraîneur depuis toujours, Alberto Castagnetti, mort à l'âge de 69 ans.

"Il a été son mentor, son second père", rappelle sa mère. "A la fois dur et tendre, mais ces deux choses ont servi à Federica: sa sévérité à l'entraînement, sa douceur en dehors."

Après ce drame, la nageuse se cherche, change plusieurs fois d'entraîneurs, travaillant notamment plusieurs fois avec Philippe Lucas, mais sans trouver une vraie régularité.

Les Jeux de Londres, en 2012, seront ceux de l'échec: Pellegrini termine sans médaille et nage en plein doute.

Quatre ans plus tard, elle est porte-drapeau pour l'Italie à Rio, décroche une quatrième finale mais manque encore le podium.

Mais à chaque fois, elle se remet en question et continue de régner sur les Mondiaux (argent en 2013 et 2015, puis or en 2017 et 2019) malgré l'arrivée d'une relève affamée: "Je suis trop vieille pour ces émotions", sourit-elle après le titre en 2019 à Budapest.

Le report d'un an des JO est un nouvel obstacle. Mais il n'était pas question de renoncer à cet ultime rêve, qu'elle a décroché en nageant, dans les bassins, refusant le laisser-passer qui lui était proposé au vu de ses états de service.

Un dernier virage olympique avant de "vivre un peu", comme le souhaite sa mère Cinzia Lionello. "Elle est allée dans beaucoup d'endroits, dans les plus belles piscines, mais c'est bien qu'elle fasse un peu sa vie maintenant."