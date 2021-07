JO-2020/natation: Titmus détrône Ledecky, Dressel en or dès le 4x100 m

Un duel haletant, et le début d'une razzia: la jeune Australienne Ariarne Titmus a chipé lundi l'or olympique du 400 m à la reine américaine Katie Ledecky, alors que la star du sprint Caeleb Dressel a empoché, dès son entrée en lice avec le relais 4x100 m américain, le premier des six titres qu'il vise à Tokyo.

Côté français, Marie Wattel a fini 6e (56.27) du 100 m papillon, remporté par la Canadienne Margaret MacNeil (55.59), estimant avoir "beaucoup appris" de sa première finale olympique, à 24 ans, en vue des JO-2024 de Paris.

"Aujourd'hui, j'ai envie de rêver, j'ai envie de croire que je peux faire 55 secondes. Sur mes chaussures de bassin, il y a Tokyo écrit d'un côté, et de l'autre, il y a Paris", explique la récente championne d'Europe de la distance.

Les sprinteurs du 4x100 m ont récupéré Florent Manaudou pour la première fois depuis l'argent décroché lors des JO-2016, mais ont eux aussi terminé sixièmes, loin des intouchables Américains.

"C’est mitigé, on veut toujours faire mieux, et la finale était vachement ouverte", constate Clément Mignon, alors que les Français tenaient encore la deuxième place à mi-distance.

Mais après la difficile transition qui a suivi les JO de Rio, "en quatre ou six mois, on a recréé une dynamique plus que correcte. Ça a mis plus de temps que prévu pour qu’il y ait une nouvelle vague, ce nouveau relais est à son balbutiement et ça ne peut qu'aller mieux", relativise le nageur de Marseille.

- Titmus en chasse -

Des quatre finales du matin, le sommet a été l'affrontement somptueux sur 400 m entre Ariarne Titmus, 20 ans, et Katie Ledecky, quintuple championne olympique à seulement 24 ans.

Moins bien partie, Titmus a sonné la révolte aux 250 m, recollant d'une accélération brutale avant de chatouiller le record du monde (3:56.46) pour s'imposer en 3:56.69, devant Ledecky (3:57.36) et la Chinoise Bingjie Li (4:01.08).

"Honnêtement, je m'attendais à être plus nerveuse", constatait l'Australienne après une accolade chaleureuse avec sa rivale américaine. "Je l'ai remerciée (...) Si je n'avais pas quelqu'un comme elle à chasser, clairement je ne nagerais pas comme ça".

Déjà battue par Titmus lors des Mondiaux-2019 sur la même distance, Ledecky refusait "d'être déçue". "Je me suis battue bec et ongles (...) Nous nous entendons très bien. Elle dit qu'elle n'aurait pas pu le faire sans moi et je pourrais dire la même chose d'elle, elle m'a vraiment poussée."

La Première dame de la natation replongera dans la soirée pour les séries du 200 m puis celles du 1.500 m, distance qui fait ses débuts olympiques et dont elle est la grandissime favorite, avant de disputer le 4x200 m et le 800 m.

- Dressel ouvre son compteur -

Venu à Tokyo avec un programme tout aussi copieux, son compatriote Caeleb Dressel s'est lui adjugé l'or dès son premier plongeon: ménagé en séries dimanche, il a remporté le relais 4x100 m en lançant Blake Pieroni, Bowen Becker et Zach Apple.

Déjà champions olympiques à Rio, les Américains se sont imposés en 3 min 8 sec 97, jamais inquiétés par les Italiens (3:10.11) et les Australiens (3:10.22).

Titré uniquement en relais aux JO-2016 et treize fois champion du monde depuis, Dressel vise encore les titres du 100 m, 100 m papillon et 50 m, et ceux des 4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte.

Le Britannique Adam Peaty, 26 ans, a de son côté remporté un deuxième titre olympique consécutif sur 100 m brasse, confirmant sa suprématie sur la distance.

En tête de bout en bout durant l'épreuve remportée en 57.37, Peaty a devancé le Néerlandais Arno Kamminga (58.00) et l'Italien Nicolo Martinenghi (58.33), pour le premier podium 100% européen de la natation cette année, signe de la singularité de la brasse.

"Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur toute l'année, mais qui est le meilleur le jour même", a-t-il souligné auprès de la BBC, exténué et ému, remerciant sa compagne artiste et son petit garçon.