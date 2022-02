JO-2022: fin de série pour les Bleus en snowboardcross

Tradition révolue: pour la première fois depuis l'introduction du snowboardcross aux Jeux en 2006, aucun Français n'est monté sur le podium masculin des JO-2022 jeudi, la meilleure chance et le dernier engagé tricolore, Merlin Surget, s'étant arrêté en demi-finale à Zhangjiakou.

Au départ de la demi-finale la plus relevée, le snowboarder de Chamonix a été devancé par le Canadien Eliot Grondin et l'Autrichien Alessandro Hämmerle, devenus dans la demi-heure suivante, respectivement médaillé d'argent et champion olympique.

"Je loupe un peu le start (départ, ndlr), a expliqué Merlin Surget. Eux, ils ont fait le trou et sont passés devant. J'ai réussi à mieux rider au milieu du parcours mais il m'en manquait encore un peu pour les rattraper et jouer quelque chose en bas"

Le Chamoniard devait prendre l'une des deux premières places de sa demi-finale pour accrocher une place en finale et jouer le podium, mais n'a jamais été en mesure de se mêler à la lutte avec le duo.

En remportant la petite finale devant l'Américain Jake Vedder, Surget (22 ans) termine à la cinquième place, pour sa deuxième participation aux Jeux après une 17e place à Pyeongchang (Corée du Sud), il y a quatre ans.

"Il y a un peu de joie de gagner la petite finale et un peu de tristesse de regarder la cérémonie en direct là, a livré le Français. J'aurais bien aimé y être mais ce n'est que partie remise. (...) Je vais passer le niveau supérieur pour arriver dans quatre ans en grande forme."

- Rendez-vous samedi -

Un peu plus tôt dans la compétition, Loan Bozzolo et Léo Le Blé Jaques avaient passé les huitièmes de finale, mais s'étaient arrêtés en quart de finale.

Dans cette discipline de tradition tricolore, la France avait jusqu'à présent toujours réussi à placer un de ses snowboardeurs sur le podium: Paul-Henri de Le Rue et Tony Ramoin en bronze respectivement à Turin en 2006 et à Vancouver en 2010, puis Pierre Vaultier en or en 2014 à Sotchi et à Pyeongchang en 2018.

"Je ne me laisse pas abattre parce que dans deux jours, il y a le +team event+, se projette déjà Merlin Surget. Et avec ma coéquipière, on ne va rien lâcher."

Nouveauté au programme olympique, l'épreuve mixte par équipes est programmée samedi et offrira une dernière chance de briller aux Bleus, vêtus de leurs tenues blanches zébrées.

Ils sont de sérieux prétendants à une médaille et comptent notamment Chloé Trespeuch, vice-championne olympique mercredi en individuel, sa deuxième médaille olympique après le bronze de Sotchi en 2014.