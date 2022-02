JO-2022: grave blessure pour la Française Cerutti en descente

La Française Camille Cerutti a lourdement chuté lors de la descente des Jeux olympiques de Pékin mardi, et souffre d'une "rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque interne" au genou droit, a annoncé l'équipe de France.

Partie avec le dossard N.27 pour ses premiers JO, la Française de 23 ans a raté sa réception à l'issue d'un saut, avant de glisser sur plusieurs dizaines de mètres pour n'être arrêtée que par les filets de sécurité, poussant de terribles cris de douleur.

"Je me suis fait bien peur aujourd'hui, le verdict est tombé: rupture des croisés et du ménisque", a expliqué Camille Cerutti aux journalistes.

"C'est dur mais plus de peur que de mal", a-t-elle ajouté.

"J'avais vraiment peur que le tibia soit pété et en fait non, c'était une mauvaise chute mais pas de regrets", a souligné la native de Marseille.

"J'étais bien parti, j'ai pris la même ligne que les deux derniers jours mais le problème c'est que je suis arrivé beaucoup plus vite, ça m'a un peu déséquilibré et le genou a lâché vraiment à la réception, donc je n'ai rien pu faire", a résumé Cerutti qui "sera rapatriée au plus vite en France", selon le Comité olympique français.

La course a été remportée par la Suissesse Corinne Suter, devant l'Italienne Sofia Goggia.