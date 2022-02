JO-2022: Quentin Fillon Maillet, 10e sportif quintuple médaillé sur une même édition des Jeux d'hiver

En décrochant l'argent en relais avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet est devenu le 10e sportif à décrocher cinq médailles sur une même édition des Jeux d'hiver, toutes nationalités confondues, et le troisième Français, Jeux d'été et d'hiver confondus.

. Quintuples médaillés olympiques français sur une même édition (été et hiver)

- Julien Brulé (tir à l'arc): une médaille d'or, trois médailles d'argent, une médaille de bronze aux JO-1920 à Anvers

- Roger Ducret (escrime): trois médailles d'or, deux médailles d'argent aux JO-1924 de Paris

- Quentin Fillon Maillet (biathlon): deux médailles d'or, trois médailles d'argent aux JO-2022 de Pékin

. Quintuples médaillés olympiques aux Jeux d'hiver sur une même édition

- Clas Thunberg (FIN, patinage de vitesse): trois médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze aux JO-1924 à Chamonix

- Eric Heiden (USA, patinage de vitesse): cinq médailles d'or aux JO-1980 à Lake Placid

- Lyubov Yegorova (CEI, ski de fond): trois médailles d'or, deux médailles d'argent aux JO-1992 à Albertville

- Yelena Välbe (CEI, ski de fond): une médaille d'or, quatre médailles de bronze aux JO-1992 à Albertville

- Larisa Lazutina (RUS, ski de fond): trois médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze aux JO-1998 à Nagano

- Cindy Klassen (CAN, patinage de vitesse): une médaille d'or, deux médailles d'argent, deux médailles de bronze aux JO-2006 à Turin

- Marit Björgen (NOR, ski de fond): trois médailles d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze aux JO-2010 à Vancouver

- Ireen Wüst (NED, patinage de vitesse): deux médailles d'or, trois médailles d'argent aux JO-2014 à Sotchi

- Marit Björgen (NOR, ski de fond): deux médailles d'or, une médaille d'argent, deux médailles de bronze aux JO-2018 à Pyeongchang

- Quentin Fillon Maillet (FRA, biathlon): deux médailles d'or, trois médailles d'argent aux JO-2022 à Pékin