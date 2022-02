JO-2022: Quentin Fillon Maillet dans la légende avec deux titres et quatre médailles

Le biathlète Quentin Fillon Maillet est devenu champion olympique de la poursuite, dimanche sur le site de Zhangjiakou, apportant à la France sa dixième médaille des JO-2022 de Pékin, la deuxième en or pour le Jurassien et la délégation tricolore.

Avec ce titre de la poursuite, celui de l'individuel et ses deux médailles d'argent en sprint et dans le relais mixte, Quentin Fillon Maillet entre dans la légende du sport français, devenant le premier sportif tricolore à remporter quatre médailles au cours d'une même édition des Jeux d'hiver.

"Double champion olympique!", a-t-il crié en passant la ligne d'arrivée, avant de rejoindre un petit groupe de l'équipe de France pour prendre le drapeau bleu-blanc-rouge et célébrer ce triomphe décroché dans des conditions dantesques de vent et sous une neige tombant de plus en plus drue sur la piste.

Parti en deuxième position de la poursuite avec 26 secondes de retard sur son grand rival, le Norvégien Johannes Boe, le Français de 29 ans a été parfait sur le pas de tir, blanchissant ses vingt cibles, contrairement à Boe, qui a manqué deux cibles sur son second tir couché, trois sur le premier tir debout et encore deux sur le dernier tir.

Au coude à coude avec le Russe Eduard Latypov, "QFM" a mis la pression sur le dernier biathlète qui pouvait l'empêcher de décrocher sa deuxième médaille d'or en Chine. La faute de Latypov sur le dernier tir a scellé le sort de la course, pour un ultime tour en forme de marche triomphale.

- "Une confiance extraordinaire" -

Le voilà donc avec deux médailles d'or et deux d'argent, alors que la légende du biathlon français et planétaire, Martin Fourcade, était rentrée avec trois podiums des Jeux de Sotchi en 2014 (deux fois l'or sur l'individuel et la poursuite, et une fois l'argent sur la mass start) et des Jeux de Pyeongchang en 2018 (trois fois l'or sur la poursuite, la mass start et le relais mixte).

"D'un point de vue factuel, il a progressé depuis l'an dernier, il a franchi une marche", a estimé auprès de l'AFP Martin Fourcade. "Il a une régularité. La différence sur ces Jeux, c'est qu'il a une confiance en lui qui est extraordinaire. Peu d'athlètes ont cela", a apprécié le quintuple champion olympique, qui voit le Jurassien se rapprocher à grands pas.

Car la moisson exceptionnelle de Fillon Maillet pourrait se poursuivre dans les prochains jours, puisqu'il lui reste le relais masculin, la seule course sur laquelle Fourcade n'a jamais décroché de podium aux Jeux dans sa carrière, mardi (17h00 locales, 10h00 françaises) et la mass start vendredi (17h00 locales).