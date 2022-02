JO-2022: Quentin Fillon Maillet porte-drapeau français à la cérémonie de clôture

Le biathlète Quentin Fillon Maillet, double champion olympique (individuel et poursuite) et quintuple médaillé, sera le porte-drapeau de la France à la cérémonie de clôture des JO-2022 dimanche soir à Pékin, a annoncé la délégation française vendredi soir.

Sur le site de Zhangjiakou, Quentin Fillon Maillet a décroché cinq médailles, une première pour un sportif français depuis près d'un siècle. En or sur l'individuel (20 km) et la poursuite (12,5 km), il a aussi pris l'argent en sprint (10 km), avec le relais masculin et le relais mixte.

Il est le troisième Français quintuple médaillé olympique sur une seule édition des Jeux, hiver et été confondus, après l'archer Julien Brulé en 1920 à Anvers, et l'escrimeur Roger Ducret en 1924 à Paris.

Vendredi, "QFM" a raté l'occasion de devenir le premier sportif des Jeux d'hiver à remporter six médailles sur une même édition, en prenant la quatrième place de la mass-start.

Il y a quatre ans, les patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, vice-champions olympiques en 2018 et champions olympique de danse sur glace cette année en Chine, avaient été les porte-drapeaux pour la cérémonie de clôture à Pyeongchang (Corée du Sud).

Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin, il y a deux semaines, la France avait également choisi deux porte-drapeaux, le freestyler Kevin Rolland et la skieuse Tessa Worley.