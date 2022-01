JO-2022: Sui et Han, le duo sur glace qui fait rêver la Chine

Carrière parsemée de blessures, relation quasi-fusionnelle, amoureux ou non: le duo Sui Wenjing et Han Cong cristallise l'attention médiatique en Chine et fait partie des favoris de l'épreuve de couples de patinage artistique des JO-2022 (4-20 fév).

Dans un pays qui compte encore peu de vedettes des sports d'hiver aussi reconnues au niveau international, Sui Wenjing et Han Cong sont omniprésents, dans les rues et au quotidien, dans des publicités pour des assurances, des voitures ou encore des biscuits.

Les doubles champions du monde (2017, 2019) et vice-champions olympiques (2018) séduisent, avec leur image de battants, dans une Chine avide de héros.

Car, avant d'engranger les médailles, Sui Wenjing (26 ans) et Han Cong (29 ans) ont enchaîné en quinze ans d'association les désillusions et les résurrections.

Complexé par sa taille à l'adolescence (il mesure aujourd'hui 1,70 m), Han Cong (prononcer: Rane-Tsong) avait failli abandonner le patinage artistique après une première blessure.

On l'associe en 2007 avec Sui Wenjing (prononcer: Sué Ouène-Djing), alors âgée de 12 ans. Champions du monde junior trois ans plus tard, ils débarquent en 2010 sur le circuit senior et remportent en 2012 le Championnat des Quatre continents.

Mais la joie est de courte durée: la même année, on diagnostique à Sui Wenjing une maladie des os et la rupture de plusieurs ligaments d'un pied.

- Sur le dos -

Ne pouvant plus s'entraîner sur la glace pendant un an et demi, le couple continue de répéter ses chorégraphies en salle. Cette longue pause va paradoxalement les aider car elle va resserrer leur complicité, si importante sur la glace.

Han Cong est aux petits soins pour sa petite partenaire (1,50 m): pour éviter que sa blessure n'empire, il la porte ainsi tous les jours sur son dos du dortoir jusqu'à l'entraînement, raconte la presse chinoise.

Après avoir fini 2e des Mondiaux-2015, leur première médaille dans une grande compétition, ils sont à nouveau stoppés par une blessure de Sui Wenjing, opérée cette fois d'un tendon d'Achille.

Han Cong s'entraîne seul durant sa convalescence.

"Je me suis concentré sur moi, sur les domaines où j'étais moins bon, explique-t-il dans une interview à la chaîne YouTube de Pékin-2022. Durant toute son absence, c'est comme si elle était à mes côtés. Tout ce qu'on vivait, on le vivait ensemble."

D'autres pépins suivront pour Sui Wenjing (fracture de fatigue au pied en 2018) et Han Cong (opéré de la hanche en 2020), ce qui ne les empêche pas d'être sacrés champions du monde en 2017, puis en 2019 et de décrocher l'argent aux JO-2018.

Entraîné par Zhao Hongbo, premier Chinois champion olympique en couple en 2010, le duo semble plus fusionnel que jamais après ces épreuves.

- Juste amis? -

Ils postent régulièrement des photos sur les réseaux sociaux: entraînements sur la glace, balade au parc, regards complices à l'entraînement...

D'où l'interrogation récurrente de la presse people: les deux patineurs sont-ils aussi un couple hors de la glace?

Un tendre baiser de Han Cong sur le ventre de sa partenaire lors des Championnats du monde 2019 avait enflammé le web chinois. Les deux intéressés ont toujours démenti, affirmant être de simples "amis" ou avoir "une relation père-fille".

Lori Nichol, leur chorégraphe canadienne, confirmait début 2021 à la chaîne américaine NBC Sport que les deux patineurs n'étaient effectivement que bons amis.

"Ils se connaissent vraiment bien, s'admirent mutuellement, s'amusent ensemble", déclarait-elle, avec une complicité désormais telle qu'ils pourraient "donner des conseils aux couples".

"Comme ils font équipe depuis si longtemps, leurs gestes deviennent intuitifs. Ça permet de les libérer des contraintes mentales et émotionnelles pour se concentrer à fond sur leur interprétation."

A l'approche de la trentaine, les deux patineurs, qui ont remporté fin 2021 la Skate Canada et le Grand Prix d'Italie, joueront sans doute leur dernière chance de décrocher l'or olympique les 18 et 19 février.

"On espère aussi que plus de personnes se mettront au patinage après avoir vu notre performance", a expliqué Sui Wenjing à la télévision nationale CGTN.