JO-2022/Biathlon: Justine Braisaz-Bouchet participe à son tour au festival français

La biathlète française Justine Braisaz-Bouchet est devenue à 25 ans championne olympique de la mass-start, vendredi sur le site extrêmement venté de Zhangjiakou, et a apporté à la France sa 14e médaille aux JO-2022 de Pékin.

Avec cette septième médaille en Chine, le biathlon français réalise son meilleur total, devant les six médailles de Vancouver en 2010, tiré par la locomotive Quentin Fillon Maillet.

La France n'est par ailleurs plus qu'à une médaille de son record aux Jeux d'hiver de Sotchi et de Pyeongchang (15 médailles).

Malgré ses quatre pénalités, Justine Braisaz-Bouchet a devancé à l'issue des 12,5 km deux Norvégiennes Tiril Eckhoff, 2e à 15 sec 3/10 (4 pénalités) et Marte Olsbu Roeiseland, 3e à 34 sec 9/10e (4 pénalités).

"Je me suis dit avant la course que que c'étaient mes deuxièmes JO, peu importe ce qu'il se passait, j'étais juste heureuse d'être là et j'avais énormément de chance", a-t-elle expliqué à l'issue de sa course.

"J'étais impatiente de faire cette mass-start mais je n'avais aucun objectif de résultat, j'avais juste pour ambition de faire ma course. Pendant la course, j'étais très calme, j'ai voulu me concentrer sur ce que je faisais moi, j'étais sereine", a souligné la nouvelle championne olympique.

Apparue au programme olympique en 2006 à Turin, la mass-start n'avait pas réussi jusqu'à présent aux Françaises, puisque Braisaz-Bouchet est la première à monter sur le podium, directement sur la plus haute marche.

- 48e du sprint -

Vendredi, la biathlète d'Albertville a mal débuté sa course, avec trois tours de pénalité sur ses deux tirs couchés. Mais alors que toutes les concurrentes, chahutées par le vent, ont connu des problèmes pour le premier tir debout, elle a blanchi toutes ses cibles pour sortir en tête à égalité avec Roeiseland.

Plus rapide sur les skis, elle a creusé un écart d'une quinzaine de secondes sur ses poursuivantes, et la seule faute sur son dernier tir a été sans conséquence, puisque ses rivales ont visité l'anneau de pénalité également.

Elle a pu franchir la ligne d'arrivée avec le drapeau bleu-blanc-rouge en main, et s'offrir sa première médaille d'or dans un grand championnat.

Braisaz-Bouchet était passée à côté de ses premières courses, en terminant seulement 40e de l'individuel (15 km) et 48e du sprint. Non alignée pour le relais mixte inaugural (Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet lui avaient été préférées), elle avait renoncé à s'élancer en poursuite.

Le biathlon français a déjà remporté trois titres lors de ces Jeux olympiques, celui de Justine Braisaz-Bouchet sur la mass-start, ainsi que ceux de Quentin Fillon Maillet sur l'individuel et la poursuite.

Avec les médailles d'argent d'Anaïs Chevalier-Bouchet en individuel, du relais mixte, du relais masculin et du sprint de Fillon Maillet, le record de 2010 est d'ores et déjà battu.