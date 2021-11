JO-2024: Castex a demandé à Darmanin des "propositions" sur la sécurité

Le Premier ministre Jean Castex a demandé lundi au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de lui faire des "propositions" concernant la sécurisation des sites des JO-2024 de Paris dans trois ans, et notamment sur la cérémonie d'ouverture qui pourrait se dérouler sur la Seine à Paris.

"Nous allons avoir des Jeux sur plusieurs sites, une cérémonie d'ouverture particulièrement originale", a rappelé Jean Castex à l'issue d'un comité interministériel consacré aux JO de Paris en 2024.

"Tout cela doit se faire dans des conditions de sécurité optimales et j'ai donc demandé à l'ensemble des acteurs, le ministère de l'Intérieur au premier rang évidement, de nous faire des propositions", d'ici la fin de l'année pour la cérémonie "et au plus tard en juin 2022 pour l'ensemble des sites et des épreuves", a-t-il ajouté.

Officialisé cet été par Emmanuel Macron, le projet d'organiser une grande cérémonie d'ouverture populaire pour ces JO sur la Seine à Paris soulève depuis certaines inquiétudes du côté des forces de l'ordre.

Celles-ci ont fait part, lors d'une réunion avec les organisateurs il y a plusieurs semaines, de leur volonté de limiter le public pour l'évènement à près de 250.000 personnes, "ce qui n'a pas été du goût de la maire de Paris Anne Hidalgo", selon une source proche du dossier.

"Nous voulons que la cérémonie soit une grande fête populaire, avec le plus grande nombre de personnes possible", avait-on récemment assuré à la mairie de Paris

Si les détails ne sont pas connus ou fixés, l'idée est simple: les délégations de sportifs défileront sur plusieurs dizaines d'embarcations sur le fleuve en plein Paris, avec du public le long des berges.

- Sobriété et ambition -

"Un projet très ambitieux qui évidemment soulève de nombreux soucis en terme de sécurité", avait confié à l'AFP un ancien grand policier.

Jean Castex, à l'issue de ce comité interministériel, s'est également fait présenter le projet d'installation de services du ministère de l'Intérieur en 2026-2027 sur un emplacement du village des athlètes.

"Ce n'est pas une petite implantation d'installer ces services en Seine-Saint-Denis", a lancé le Premier ministre depuis la terrasse du bâtiment de chantier du village des athlètes, aux côtés du ministre de l'Intérieur.

Cette implantation concerne les 2.500 agents travaillant actuellement dans un immeuble en location près de Bercy, a précisé un représentant du ministère de l'Intérieur.

Par ailleurs, a ajouté Jean Castex, "nous avons déjà adopté un certain nombre de dispositions pour faciliter ou encourager le recours aux sociétés de sécurité privée" car "nous manquons d'agents".

Un certificat de qualification professionnelles spécifique aux Jeux sera créé, a-t-on précisé à Matignon.

Avant de parler sécurité, le Premier ministre a plaidé en faveur de "Jeux exemplaires", conciliant "sobriété" et "ambition", après avoir eu une présentation du projet de centre aquatique olympique (CAO) par les deux femmes architectes qui ont conçu le projet. Le CAO recevra les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water polo.

"La calendrier sera tenu", a-t-il aussi assuré, aux côtés de Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris-2024 et de Patrick Ollier, président de la métropole, maître d'ouvrage du CAO. "On le sait aux yeux de nos concitoyens, JO égale dérapage, nous avons l'impérieux devoir de montrer que c'est tout le contraire".

Il a aussi évoqué les contestations locales (villages des médias, école Carrefour Pleyel, ndlr) expliquant que "cela crée des devoirs de transparence".