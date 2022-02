JO d'hiver de Pékin 2022 : les résultats par discipline

Ski de fond

Skiathlon féminin Médaille d'or : Therese Johaug (Norvège) Médaille d'argent : Natalia Nepryaeva (Russie) Médaille de bronze : Teresa Stadlober (Autriche)



La première médaille d'or des Jeux remportée par la Norvégienne Therese Johaug en ski de fond Aaron Favila / AP

Biathlon

Relais mixte ​Médaille d'or : Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe (Norvège) ​ Médaille d'argent : Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet (France) Médaille de bronze : Uliana Nigmatullina, Kristina Reztsova, Alexander Loginov, Eduard Latypov (Russie)



Johannes Thingnes Boe (Norvège), Quentin Fillon Maillet (France), Eduard Latypov (Russie) sur la ligne d'arrivée du relais mixte de biathlon à Pékin. Kirsty Wigglesworth / AP

Patinage de vitesse

3 000 m féminin Médaille d'or : Irene Schouten (Pays-Bas) Médaille d'argent : Francesca Lollobrigida (Italie) Médaille de bronze : Isabelle Weidemann (Canada)



La Néerlandaise Irene Schouten devient championne olympique de patinage de vitesse (3 000 mètres). Pékin, 5 février 2022. Ashley Landis / AP

Les Jeux Olympiques d'hiver se déroulent à Pékin du 4 au 20 février. 109 épreuves seront disputées dans quinze disciplines. Curling, ski alpin, patinage artistique... le programme est bien chargé. Le patinage de vitesse est la discipline comptant le plus d'épreuves : 7 pour les hommes, 7 pour les femmes soit 14 épreuves. À l'inverse, le skeleton et le hockey sur glace comptent chacun une épreuve par sexe, donc deux au total.De nouvelles épreuves ont été introduites pour ces jeux : le cross par équipe mixtes en snowboard, le relais mixte en patinage de vitesse sur piste courte, le saut par équipes mixtes en saut à ski, le bobsleign monoplace féminin et les épreuves de big air masculin et féminin et de saut par équipes mixtes en ski acrobatique.