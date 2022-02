JO d’hiver de Pékin 2022 : qui sont les athlètes les plus attendus ?

Mikaela Shiffrin, l’incontournable skieuse

Elle est la grande star de ces Jeux Olympiques 2022. Médaillée d’or du slalom en 2014 et du géant en 2018, Mikaela Shiffrin survole la Coupe du monde de ski alpin cette saison avec quatre victoires et six podiums. L’américaine de vingt-six ans reprend ainsi le flambeau du ski alpin américain, quelques années après la carrière monumentale de Lindsey Vonn.

L'américaine Mikaela Shiffrin lors de la cérémonie des fleurs pour le combiné féminin aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Jeongseon, en Corée du Sud. AP Photo/Michael Probst

Petra Vlhova, skieuse en pleine progression

La Slovaque de vingt-six ans, Petra Vlhova, n’a pas dit son dernier mot face à sa principale rivale, Mikaela Shiffrin. En mars dernier, elle décrochait le gros globe de cristal (classement général en ski). Elle devenait ainsi la première représentante de son pays à remporter le classement général de la Coupe du monde. Elle pourrait créer la surprise sur ces JO face à une concurrence de choc.

La Slovaque Petra Vlhova est sacrée championne du monde de ski alpin en Suisse le dimanche 21 mars 2021. AP Photo/Gabriele Facciotti

L’ascension de Marco Odermatt, skieur alpin suisse

Côté hommes, les skieurs alpins ne sont pas en reste. Le suisse Marco Odermatt de vingt-quatre ans impressionne à chaque compétition. Il est champion du monde de géant et médaillé de bronze en super-G en 2016, à 18 ans. Deux ans plus tard, il rafle tout : quatre titres en autant d'épreuves disputées (géant, combiné, super-G et descente). Vu ses performances, son niveau de confiance et ses qualités d'adaptation, il peut prétendre à la victoire ou au podium sur chacune des épreuves auxquelles il participe.

Le Suisse Marco Odermatt célèbre sa victoire à la course de slalom géant pendant la Coupe du monde de ski alpin à Alta Badia, en Italie, le 20 décembre 2021. AP Photo/Alessandro Trovati

Yuzuru Hanyu, le patineur de haute-voltige

Le Japonais Yuzuru Hanyu est en quête d’une troisième médaille d’or consécutive en patinage artistique. Le voltigeur de vingt-sept ans aura fort à faire face à l’étoile montante américaine de vingt-deux ans, Nathan Chen. Le duel s'annonce tendu car les deux protagonistes semblent tous les deux au sommet.

Le Japonais Yuzuru Hanyu lors de la compétition de patinage libre masculin des Championnats japonais de patinage artistique, au nord de Tokyo, dimanche 26 décembre 2021.

Le plébiscité champion de snowboard, Shaun White

Icône du snowboard en half-pipe, triple champion olympique, Shaun White participe très certainement à ses derniers JO à l’âge trente-cinq ans. Il a toutes ses chances pour remporter un quatrième titre olympique. Pourtant, l’américain passe beaucoup de son temps libre à développer sa passion pour un autre sport : le skateboard.

Shaun White aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. AP Photo/Gregory Bull

Chloe Kim, la jeune prodige du snowboard

Les hommes ont Shaun White, les femmes se rangent derrière Chloe Kim. L'américaine de vingt et un ans enchaîne les records dans sa discipline. Déjà à dix-sept ans, Chloé Kim est devenue la plus jeune femme de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver 2018 à remporter une médaille d'or en snowboard en half-pipe. Elle est aussi la première femme à avoir réalisé deux 1080 degrés, soit trois tours complets. Elle revient défendre son titre à Pékin. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.

Chloe Kim lors de la cérémonie de remise des médailles aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud. AP Photo/Morry Gash

Perrine Laffont, la reine du ski de bosses

Elle est la reine du ski de bosses et la star française de ces Jeux Olympiques chinois. À seulement vingt-trois ans, l'Ariégeoise s'apprête à disputer, déjà, ses troisièmes JO. En 2018, à Pyeongchang (Corée du Sud), elle avait décroché l'or olympique et tentera un doublé doré cette année en Chine.

Perrine Laffont après les championnats du monde de ski de bosses féminin, vendredi 8 février 2019, à Park City, dans l'Utah AP Photo/Rick Bowmer

Quentin Fillon Maillet, dans l’ombre de Martin Fourcade

Peu connu du grand public, le Français Quentin Fillon Maillet est pourtant l’une des grands favoris des Bleus dans la compétition. Numéro un du biathlon mondial actuellement, l’athlète de de vingt-neuf ans aura la lourde tâche de marcher sur les pas du célèbre Martin Fourcade.

Le Français Quentin Fillon Maillet tire pendant la course individuelle de 20 km pour hommes à la Coupe du monde de biathlon à Anterselva, en Italie, jeudi 20 janvier 2022. AP Photo/Matthias Schrader

Eileen Gu, l’acrobate des neiges

Ces JO sont une occasion rêvée pour Eileen Gu. La sino-américaine de dix-huit ans, pourrait réaliser un incroyable triplé en ski freestyle et à domicile. Déjà très plébiscité en Chine, elle s’est récemment fait remarquer suite à un nouvel exploit : en novembre dernier, elle devenait la première femme à réaliser un double cork "1440" pendant son entraînement en Autriche.

Eileen Gu après la finale de half-pipe, vendredi 17 décembre 2021, lors de l'événement de ski acrobatique Dew Tour à Copper Mountain, Colo. AP Photo/Hugh Carey

Le skieur triple champion olympique, Johannes Klaebo

À seulement vingt-cinq ans, le skieur Johannes Klaebo décroche sa 47e victoire en Coupe du monde (dont 44 en individuel) et égale le record de la légende norvégienne Petter Northug, juste devant leur compatriote Bjorn Daehlie (46). Déjà triple champion olympique en 2018, le norvégien sera le grand favori de plusieurs disciplines aux Jeux olympiques de Pékin.