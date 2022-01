JO de Tokyo: première inculpation aux Etats-Unis en vertu d'une loi américaine antidopage

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi une première inculpation dans le cadre d'une loi controversée qui permet aux Etats-Unis de poursuivre toute personne impliquée dans une affaire de dopage dans une compétition internationale.

Eric Lira, qui se présente comme un médecin "kinésiologue et naturopathe" installé au Texas, est accusé d'avoir fourni des produits dopants à des athlètes "avant et dans le but de tricher lors des Jeux olympiques" de Tokyo organisés en 2021, en violation de cette "loi Rodchenkov" promulguée l'année précédente, a précisé le ministère dans un communiqué.

Le thérapeute de 41 ans a été arrêté mercredi et devait comparaître dans la journée devant un tribunal du Texas, dans le sud des Etats-Unis.

"La promesse portées par les Jeux olympiques est un message mondial d'unité. Aujourd'hui, ce bureau envoie un message fort à ceux qui voudraient souiller les Jeux et tenter de profiter de cette corruption", a affirmé le procureur fédéral pour le district Sud de New York, Damian Williams, cité dans le communiqué.

Eric Lira est accusé d'avoir acheté des produits destinés à améliorer les performances, comme de l'hormone de croissance et de l'érythropoïétine (EPO), en Amérique du Sud et centrale et en avoir distribué à deux athlètes dans le cadre d'un programme de dopage lors de leur préparation aux JO-2020.

Les deux sportifs ne sont pas nommés mais l'acte d'accusation permet d'identifier l'"athlète N.1" comme la sprinteuse nigériane Blessing Okagbare, suspendue pour dopage à l'hormone de croissance le jour des demi-finales du 100 m des Jeux de Tokyo.

Okagbare faisait partie cette saison d'un groupe de très haut niveau basé en Floride, où des produits dopants avaient été découverts en juillet 2021 dans les affaires de l'"athlète N.2", dont l'identité est inconnue.

La personne ayant découvert ces produits avait alors contacté la police fédérale, qui avait ouvert une enquête dans la cadre de la "loi Rodchenkov".

Cette loi votée en 2020 permet à la justice américaine de poursuivre et d'infliger des peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans et des amendes pouvant s'élever à un million de dollars à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, impliquées dans un système international de dopage.

Elle porte le nom de l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou à l'origine des révélations sur le dopage organisé en Russie entre 2011 et 2015, et réfugié aux États-Unis.

La loi avait été critiqué par de nombreux acteurs internationaux dont l'Agence mondiale antidopage (AMA), craignant qu'elle encourage d'autres pays à créer leur propre juridiction extraterritoriale pour des raisons politiques.