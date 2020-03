JO: la Fifa salue le report, "priorité" à la santé

La Fédération internationale de football (Fifa) a "salué" mardi le report des Jeux olympiques de Tokyo initialement prévus en 2020, assurant que la "priorité" devait être la santé des personnes concernées par les Jeux face à la pandémie de coronavirus.

"La Fifa croit fermement que la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées dans les activités sportives doivent toujours être la priorité la plus haute", explique l'organisation dans un communiqué transmis à l'AFP. "C'est pourquoi nous saluons la décision du CIO."

"La Fifa travaillera avec les instances concernées pour aborder tous les enjeux clés liés à cette reprogrammation", ajoute la fédération internationale présidée par Gianni Infantino.

Le président du CIO Thomas Bach et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont conclu un peu plus tôt que les JO devront "être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021".

Plusieurs stars du ballon rond avaient fait part de leur envie de participer au tournoi olympique de l'été 2020, réservé en majorité aux jeunes joueurs. Le Français Kylian Mbappé, le Brésilien Neymar ou l'Espagnol Sergio Ramos en faisaient partie.