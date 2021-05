Joe Biden, ses tacos et son plan de soutien aux restaurants

Tacos et quesadillas à emporter: le président américain Joe Biden a effectué mercredi une brève visite dans un restaurant de Washington pour vanter son plan de soutien à l'économie.

Cette sortie surprise de la Maison Blanche pour rejoindre la Taqueria Las Gemelas, visait à promouvoir le "Fonds de revitalisation des restaurants".

Doté de 28 milliards de dollars, ce dernier vise à donner un coup de pouce à l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de Covid-19.

Josh Phillips, l'un des propriétaires des lieux, a raconté au site dc.eater.com que le locataire de la Maison Blanche avait commandé quatre tacos et deux quesadillas.

"Ce sont mes tacos!", a-t-il lancé, amusé, en se tournant vers son équipe au moment de quitter les lieux.

La vice-présidente Kamala Harris, elle, a marqué son soutien au plan de relance en s'arrêtant dans une librairie à l'occasion d'un déplacement à Providence, dans l'Etat de Rhode Island.

Elle en est ressortie de "Books on the Square" avec trois romans et un livre de cuisine. "Je vais trouver le temps (de lire)", a-t-elle assuré.