John Boyega rompt avec la marque Jo Malone qui l'avait remplacé par un acteur chinois

L'acteur britannique John Boyega a rompu avec la marque de parfum Jo Malone dont il était l'ambassadeur, furieux d'avoir été remplacé par un acteur chinois dans une version destinée au marché chinois d'une vidéo publicitaire qu'il avait conçue.

"Leur décision de remplacer ma campagne en Chine en utilisant mes concepts et en me remplaçant par un ambassadeur local de la marque, sans mon consentement et sans préavis, était une erreur", a jugé mardi sur Twitter le comédien noir de 28 ans, qui a effectué plusieurs interventions remarquées sur le racisme ces derniers mois.

"Le film célébrait mon histoire personnelle - mettant en vedette ma ville natale, y compris mes amis et ma famille", a expliqué l'acteur né à Londres, connu notamment pour son interprétation du personnage de Finn dans le dernier film Star Wars. Il a dit ne "pas pouvoir cautionner qu'on troque une culture contre une autre".

"Nous respectons la décision de John et nous lui souhaitons le meilleur" a réagi la marque Jo Malone London sur le même réseau social.

John Boyega s'était déjà insurgé contre le traitement réservé aux personnages joués par des acteurs issus de minorités. Dans un entretien publié début septembre par le magazine GQ, il avait notamment accusé Disney, à qui la franchise Star Wars appartient, d'avoir "mis en avant un personnage noir, de le marketer comme s'il allait être plus important dans la franchise qu'il ne l'est, et ensuite le laisser de côté".

L'acteur n'avait pas hésité à prendre le micro lors du premier rassemblement Black Lives Matter organisé en juin dernier à Londres pour honorer la mémoire de George Floyd, Américain noir tué par un policier blanc aux Etats-Unis.

Son discours de soutien à ses "frères et sœurs noirs" américains, prononcé d'une voix émue, était devenu viral sur les réseaux sociaux.