Jordanie: 12 morts dans des intempéries et des touristes évacués de Petra

Douze personnes ont péri dans des intempéries en Jordanie et près de 4.000 touristes ont été évacués du site antique de Petra, deux semaines après des inondations qui avaient fait 21 morts.

"Le bilan des intempéries est monté à douze morts, dont un secouriste", a déclaré samedi Iyad Amrou, porte-parole de la Défense civile. La veille, les autorités avaient donné un bilan de sept morts.

Des secouristes sont toujours à la recherche d'une fillette jordanienne portée disparue dans la zone des vallées près de la ville de Madaba, au sud-ouest d'Amman, a-t-il précisé.

Parmi les victimes, six personnes ont péri à Madaba, trois à Dabaa, au sud de la capitale, et une jeune fille à Maan, dans le sud du pays. L'endroit précis du décès des deux autres victimes n'a pas été immédiatement révélé.

M. Amrou avait dans un premier temps indiqué que deux fillettes étaient portées disparues dans la région de Madaba, avant de confirmer que les secouristes avaient retrouvé le corps de l'une d'entre elles.

Quatre touristes israéliens disparus dans le désert de Wadi Rum ont été retrouvés vivants, mais les autorités sont toujours à la recherche de deux autres Israéliens, a indiqué la porte-parole du gouvernement Joumana Ghneimat, dans un communiqué publié par l'agence officielle Petra.

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a dans un premier temps confirmé la perte de contact avec deux de ses ressortissants, avant d'affirmer: "tous les Israéliens en Jordanie nous ont contactés. Tous ont été retrouvés".

- Touristes évacués -

Des hélicoptères et des véhicules blindés ont été déployés pour secourir des habitants pris au piège des eaux et chercher des disparus, selon la télévision jordanienne.

Selon des images retransmises par la télévision d'Etat, l'eau est montée de trois à quatre mètres dans certaines zones de la région de Petra et du désert de Wadi Moussa. Les images montrent également des touristes s'abritant sur des terrains surélevés de la route d'accès au site de Petra.

Les autorités ont annoncé avoir évacué 3.762 touristes de plusieurs nationalités de la cité antique de Petra et appelé les habitants près des cours d'eau, des ponts et des tunnels à évacuer leurs maisons en prévision de nouvelles pluies.

Classée en 1985 au patrimoine mondial de l'Unesco, Petra attire des centaines de milliers de touristes par an, venus visiter l'un des plus riches sites archéologiques au monde avec ses temples et tombeaux construits dans le roc.

La cité antique a servi de décors dans de nombreux films hollywoodiens comme "Indiana Jones et la dernière croisade".

Wadi Rum, également classé au patrimoine mondial de l'Unesco, attire de nombreux touristes venus contempler les canyons, arches naturelles, falaises et grottes.

Ce paysage désertique et lunaire a servi de toile de fond au film "Lawrence d'Arabie", un classique hollywoodien.

Le 26 octobre, 21 personnes avaient également été tuées à la suite de pluies torrentielles dans l'ouest de la Jordanie. La plupart des victimes étaient des adolescents âgés de 11 à 14 ans qui participaient à une sortie scolaire dans la région de la mer Morte.

Quelques jours plus tard, les ministres de l'Education et du Tourisme avaient présenté leur démission.

Le ministre jordanien de l'Eau, Raed Abou Saoud, a dit samedi que les 14 principaux barrages du pays s'étaient remplis jusqu'à 26% de leur capacité au cours des dernières 48 heures à cause des pluies torrentielles.

La Jordanie est un pays pauvre en eau et 90% de son territoire est composé de déserts.