Jordanie : les manifestations ont raison du Premier ministre, Hani Moulki

Troisième nuit consécutive de mobilisation en Jordanie. Ce dimanche soir, la pression monte. Quelque 3000 manifestants font face aux forces de l'ordre dans les rues de la capitale, malgré les mesures strictes de sécurité en plein mois de jeûne du Ramadan.

Ils protestent contre un plan d'austérité. Des hausses de prix et un projet de loi augmentant les impôts sur les bas revenus.



Les citoyens n'ont plus de pouvoir, ils cherchent de la nourriture quotidienne de leurs enfants, les femmes commencent à chercher dans les poubelles

et chaque jour nous sommes surpris par la hausse des prix et les nouvelles taxes.

Un manifestant.