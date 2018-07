Journalistes otages en Syrie: Mehdi Nemmouche entendu à Bruxelles en présence d'un juge français

Le jihadiste Mehdi Nemmouche, auteur présumé de la tuerie du Musée juif à Bruxelles, doit être entendu jeudi dans la capitale belge par un juge antiterroriste parisien sur son rôle présumé dans la prise d'otage de quatre journalistes français en Syrie en 2013-2014, a appris l'AFP auprès de son avocat.

Il s'agit du premier interrogatoire sur le fond du Français âgé de 33 ans depuis sa mise en examen le 15 novembre 2017 par des juges antiterroristes parisiens, pour "enlèvement et séquestration en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Dans le cadre de la coopération judiciaire franco-belge, une juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Berta Bernardo Mendez procédera à l'interrogatoire de Mehdi Nemmouche à la demande du magistrat parisien Bertrand Grain, qui assistera à l'audition.

Actuellement incarcéré en Belgique et dans l'attente de son procès pour la tuerie du Musée juif à Bruxelles en 2014, Mehdi Nemmouche ne s'est encore jamais exprimé sur son rôle de geôlier présumé des journalistes français otages en Syrie. A l'époque de sa mise en examen dans cette affaire, son avocat Francis Vuillemin n'avait pas exclu qu'il accepte de parler ultérieurement, après avoir pris connaissance du dossier.

Selon l'accusation belge, Mehdi Nemmouche, délinquant multirécidiviste radicalisé en prison et passé par la Syrie, est suspecté d'avoir ouvert le feu dans le hall d'entrée du Musée juif, tuant deux touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge. Il avait été arrêté six jours plus tard à la gare routière de Marseille.

Entendus peu après par les services de renseignement, les journalistes Didier François, Pierre Torrès, Edouard Elias et Nicolas Hénin, enlevés en Syrie en juin 2013 et libérés le 18 avril 2014, l'avaient identifié, plus ou moins formellement, comme l'un de leurs geôliers. La présence de Nemmouche auprès des quatre journalistes en Syrie avait été révélée en septembre 2014 par Le Monde.

Certains d'entre eux s'étaient alors exprimés publiquement. Nicolas Hénin a notamment raconté au Point avoir été "maltraité" par Nemmouche, désigné comme "Abou Omar le cogneur", lorsqu'il était retenu notamment à l'hôpital ophtalmologique d'Alep, transformé en prison par le groupe État islamique (EI).

Son procès pour la tuerie du Musée juif de Bruxelles doit se tenir devant la cour d'assises de la capitale belge fin 2018 ou début 2019.